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В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой - РИА Новости, 28.04.2022
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В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой
В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой - РИА Новости, 28.04.2022
В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой
Доля обращений в скорую помощь Москвы с повышенной температурой снизилась с 55% до 10%, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:35
2022-04-28T12:08
николай плавунов
общество
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Доля обращений в скорую помощь Москвы с повышенной температурой снизилась с 55% до 10%, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов."Если в периоды повышения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на долю обращений с температурой и заболеваниями органов дыхания приходилось до 50-55%, то в настоящее время в связи со снижением заболеваемости это 10-12% от всех обращений. Количество пациентов с пневмонией и ОРВИ не превышает аналогичный период 2019 года", - добавил Плавунов.Он отметил, что служба скорой помощи востребована всегда, сейчас пациенты больше обращаются по поводу различных соматических заболеваний, травм, отравлений и другой патологии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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николай плавунов, общество, москва
07:35 28.04.2022 (обновлено: 12:08 28.04.2022)
 
В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой

Врач Плавунов: доля обращений в скорую помощь Москвы с температурой снизилась с 55% до 10%

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Доля обращений в скорую помощь Москвы с повышенной температурой снизилась с 55% до 10%, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.
"Нагрузка снизилась, естественно. В настоящее время отмечается снижение количества обращений на станцию, в том числе обращений, связанных с подъемом температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, указывающими на возможность развития заболеваний органов дыхания", – сказал он, отвечая на вопрос, как изменилась работа скорой помощи, когда коронавирус и сезонные ОРВИ идут на спад.
"Если в периоды повышения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на долю обращений с температурой и заболеваниями органов дыхания приходилось до 50-55%, то в настоящее время в связи со снижением заболеваемости это 10-12% от всех обращений. Количество пациентов с пневмонией и ОРВИ не превышает аналогичный период 2019 года", - добавил Плавунов.
Он отметил, что служба скорой помощи востребована всегда, сейчас пациенты больше обращаются по поводу различных соматических заболеваний, травм, отравлений и другой патологии.
Читайте полный текст интервью >>>
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