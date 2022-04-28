https://ria.ru/20220428/temperatura-1785858904.html

В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой

В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой - РИА Новости, 28.04.2022

В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой

Доля обращений в скорую помощь Москвы с повышенной температурой снизилась с 55% до 10%, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:35

2022-04-28T07:35

2022-04-28T12:08

николай плавунов

общество

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Доля обращений в скорую помощь Москвы с повышенной температурой снизилась с 55% до 10%, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов."Если в периоды повышения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на долю обращений с температурой и заболеваниями органов дыхания приходилось до 50-55%, то в настоящее время в связи со снижением заболеваемости это 10-12% от всех обращений. Количество пациентов с пневмонией и ОРВИ не превышает аналогичный период 2019 года", - добавил Плавунов.Он отметил, что служба скорой помощи востребована всегда, сейчас пациенты больше обращаются по поводу различных соматических заболеваний, травм, отравлений и другой патологии.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785832900.html

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николай плавунов, общество, москва