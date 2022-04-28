07:35 28.04.2022 (обновлено: 12:08 28.04.2022)
В Москве резко снизились обращения в скорую с повышенной температурой
Врач Плавунов: доля обращений в скорую помощь Москвы с температурой снизилась с 55% до 10%
Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Доля обращений в скорую помощь Москвы с повышенной температурой снизилась с 55% до 10%, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.
"Нагрузка снизилась, естественно. В настоящее время отмечается снижение количества обращений на станцию, в том числе обращений, связанных с подъемом температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, указывающими на возможность развития заболеваний органов дыхания", – сказал он, отвечая на вопрос, как изменилась работа скорой помощи, когда коронавирус и сезонные ОРВИ идут на спад.
"Если в периоды повышения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на долю обращений с температурой и заболеваниями органов дыхания приходилось до 50-55%, то в настоящее время в связи со снижением заболеваемости это 10-12% от всех обращений. Количество пациентов с пневмонией и ОРВИ не превышает аналогичный период 2019 года", - добавил Плавунов.
Он отметил, что служба скорой помощи востребована всегда, сейчас пациенты больше обращаются по поводу различных соматических заболеваний, травм, отравлений и другой патологии.