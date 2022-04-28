https://ria.ru/20220428/sud-1785972993.html

Суд Петербурга рассмотрит дело о фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка"

Суд Петербурга рассмотрит дело о фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022

Суд Петербурга рассмотрит дело о фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка"

Дело жителя Новгородской области, задержанного в Петербурге за отправку фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:07

2022-04-28T16:07

2022-04-28T16:12

санкт-петербургский городской суд

бессмертный полк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Дело жителя Новгородской области, задержанного в Петербурге за отправку фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году, поступило для рассмотрения в суд Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Федора Белова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ", - говорится в сообщении.Следствие полагает, что 5 мая 2020 года в квартире дома по Гражданскому проспекту, имея умысел на реабилитацию нацизма, зная, что Бандера действовал в интересах Третьего рейха, отправил заявку, содержащую его фото и ФИО для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте "Бессмертный полк онлайн".В пресс-службе судов добавили, что Белов свою вину признает и просит рассмотреть дело в особом порядке.

https://ria.ru/20220428/obschestvo-1785947915.html

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санкт-петербургский городской суд, бессмертный полк