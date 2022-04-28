Рейтинг@Mail.ru
Суд Петербурга рассмотрит дело о фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/sud-1785972993.html
Суд Петербурга рассмотрит дело о фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка"
Суд Петербурга рассмотрит дело о фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022
Суд Петербурга рассмотрит дело о фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка"
Дело жителя Новгородской области, задержанного в Петербурге за отправку фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:07
2022-04-28T16:12
санкт-петербургский городской суд
бессмертный полк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571459905_0:140:1500:984_1920x0_80_0_0_3d1fec96901f118b910ae3ac127b106d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Дело жителя Новгородской области, задержанного в Петербурге за отправку фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году, поступило для рассмотрения в суд Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Федора Белова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ", - говорится в сообщении.Следствие полагает, что 5 мая 2020 года в квартире дома по Гражданскому проспекту, имея умысел на реабилитацию нацизма, зная, что Бандера действовал в интересах Третьего рейха, отправил заявку, содержащую его фото и ФИО для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте "Бессмертный полк онлайн".В пресс-службе судов добавили, что Белов свою вину признает и просит рассмотреть дело в особом порядке.
https://ria.ru/20220428/obschestvo-1785947915.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571459905_0:0:1373:1030_1920x0_80_0_0_6a89210a0579edcc4ded2bdc227e7c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербургский городской суд, бессмертный полк
16:07 28.04.2022 (обновлено: 16:12 28.04.2022)
 
Суд Петербурга рассмотрит дело о фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка"

Петербургский суд рассмотрит дело об отправке фото Бандеры на сайт "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Дело жителя Новгородской области, задержанного в Петербурге за отправку фотографии украинского националиста Степана Бандеры на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году, поступило для рассмотрения в суд Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Федора Белова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что 5 мая 2020 года в квартире дома по Гражданскому проспекту, имея умысел на реабилитацию нацизма, зная, что Бандера действовал в интересах Третьего рейха, отправил заявку, содержащую его фото и ФИО для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте "Бессмертный полк онлайн".
В пресс-службе судов добавили, что Белов свою вину признает и просит рассмотреть дело в особом порядке.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 14:31
Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь
 
Санкт-Петербургский городской судБессмертный полк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала