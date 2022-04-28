https://ria.ru/20220428/skoraya-1785883545.html

В Москве выросло число выпускников, желающих работать в скорой помощи

В Москве выросло число выпускников, желающих работать в скорой помощи - РИА Новости, 28.04.2022

В Москве выросло число выпускников, желающих работать в скорой помощи

Число выпускников-медиков, желающих работать в скорой помощи Москвы, выросло, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:48

2022-04-28T10:48

2022-04-28T12:07

общество

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число выпускников-медиков, желающих работать в скорой помощи Москвы, выросло, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов."Бесспорно, интерес возрастает. Мы это наблюдаем по возросшему количеству выпускников медицинских университетов и колледжей, которые хотят устроиться к нам на работу. Так, в течение 2021 года к нам в скорую помощь принято на работу более 150 врачей, из них около 20% молодых специалистов - выпускники высших учебных заведений, более 500 специалистов со средним медицинским образованием, из них более 30% молодых специалистов – выпускники медицинских колледжей", - сказал Плавунов, отвечая на вопрос, растет ли интерес у молодого поколения к профессии медика, работника скорой помощи.Он отметил, что в первом квартале 2022 года уже принято на работу около 30 врачей, из которых примерно 20% – молодые специалисты, выпускники 2021 года, среднего медицинского персонала – почти 300, из которых практически каждый десятый - молодой специалист. В период с середины февраля по начало апреля принято практически 200 студентов четвертого курса медицинского колледжа по специальности "Лечебное дело" медицинских колледжей Москвы, которые получили право работать в должности фельдшера.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220424/obsledovanie-1785132969.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва