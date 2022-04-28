18:56 28.04.2022 (обновлено: 20:43 28.04.2022)
Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО
Премьер-министр и глава МИД Швеции выступили против референдума о вступлении в НАТО
Флаг Швеции в Стокгольме
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Швеции выступает против проведения референдума о членстве в НАТО, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на премьер-министра Магдалену Андерссон и главу МИД Анн Линде.
"Я думаю, что это плохая идея по нескольким причинам. Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума", — сказала глава правительства на пресс-конференции.
По ее словам, вопрос вступления в альянс включает секретную информацию, которую нельзя обсуждать открыто, поэтому решение должно приниматься риксдагом (парламентом). Андерссон добавила, что парламентские партии в аналитической группе работают над отчетом по этой теме. С главой кабмина согласилась министр иностранных дел Анн Линде.
"Политика безопасности определяется правительством после утверждения в риксдаге", — сказала она, отметив, что такие вопросы редко выносятся на референдум.
Линде напомнила, что такое голосование может иметь и негативные последствия, например привести к поляризации населения.
"Это очень плохое предложение", — заключила министр.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.
В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.