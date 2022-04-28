https://ria.ru/20220428/shvetsiya-1786018292.html

Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО

Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО - РИА Новости, 28.04.2022

Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО

Правительство Швеции выступает против проведения референдума о членстве в НАТО, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на премьер-министра Магдалену Андерссон и... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:56

2022-04-28T18:56

2022-04-28T20:43

в мире

анн линде (мид швеции)

швеция

финляндия

нато

магдалена андерссон

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Швеции выступает против проведения референдума о членстве в НАТО, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на премьер-министра Магдалену Андерссон и главу МИД Анн Линде."Я думаю, что это плохая идея по нескольким причинам. Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума", — сказала глава правительства на пресс-конференции.По ее словам, вопрос вступления в альянс включает секретную информацию, которую нельзя обсуждать открыто, поэтому решение должно приниматься риксдагом (парламентом). Андерссон добавила, что парламентские партии в аналитической группе работают над отчетом по этой теме. С главой кабмина согласилась министр иностранных дел Анн Линде."Политика безопасности определяется правительством после утверждения в риксдаге", — сказала она, отметив, что такие вопросы редко выносятся на референдум.Линде напомнила, что такое голосование может иметь и негативные последствия, например привести к поляризации населения."Это очень плохое предложение", — заключила министр.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html

https://ria.ru/20220427/nato-1785811648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, анн линде (мид швеции), швеция, финляндия, нато, магдалена андерссон