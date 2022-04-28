Рейтинг@Mail.ru
Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/shvetsiya-1786018292.html
Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО
Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО - РИА Новости, 28.04.2022
Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО
Правительство Швеции выступает против проведения референдума о членстве в НАТО, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на премьер-министра Магдалену Андерссон и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:56
2022-04-28T20:43
в мире
анн линде (мид швеции)
швеция
финляндия
нато
магдалена андерссон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Швеции выступает против проведения референдума о членстве в НАТО, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на премьер-министра Магдалену Андерссон и главу МИД Анн Линде."Я думаю, что это плохая идея по нескольким причинам. Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума", — сказала глава правительства на пресс-конференции.По ее словам, вопрос вступления в альянс включает секретную информацию, которую нельзя обсуждать открыто, поэтому решение должно приниматься риксдагом (парламентом). Андерссон добавила, что парламентские партии в аналитической группе работают над отчетом по этой теме. С главой кабмина согласилась министр иностранных дел Анн Линде."Политика безопасности определяется правительством после утверждения в риксдаге", — сказала она, отметив, что такие вопросы редко выносятся на референдум.Линде напомнила, что такое голосование может иметь и негативные последствия, например привести к поляризации населения."Это очень плохое предложение", — заключила министр.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html
https://ria.ru/20220427/nato-1785811648.html
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfef142252267d2100597f64788f7464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анн линде (мид швеции), швеция, финляндия, нато, магдалена андерссон
18:56 28.04.2022 (обновлено: 20:43 28.04.2022)
 
Шведское правительство выступило против референдума о вступлении в НАТО

Премьер-министр и глава МИД Швеции выступили против референдума о вступлении в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Швеции выступает против проведения референдума о членстве в НАТО, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на премьер-министра Магдалену Андерссон и главу МИД Анн Линде.
"Я думаю, что это плохая идея по нескольким причинам. Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума", — сказала глава правительства на пресс-конференции.
По ее словам, вопрос вступления в альянс включает секретную информацию, которую нельзя обсуждать открыто, поэтому решение должно приниматься риксдагом (парламентом). Андерссон добавила, что парламентские партии в аналитической группе работают над отчетом по этой теме. С главой кабмина согласилась министр иностранных дел Анн Линде.
"Политика безопасности определяется правительством после утверждения в риксдаге", — сказала она, отметив, что такие вопросы редко выносятся на референдум.
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 16:01
В Турции предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии
Линде напомнила, что такое голосование может иметь и негативные последствия, например привести к поляризации населения.
"Это очень плохое предложение", — заключила министр.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.
В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 18:16
В НАТО заявили, что Россия может повлиять на вступление Швеции в альянс
 
В миреАнн Линде (МИД Швеции)ШвецияФинляндияНАТОМагдалена Андерссон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала