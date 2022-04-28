https://ria.ru/20220428/shestvie-1785964444.html

В Кузбассе шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате

В Кузбассе шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате - РИА Новости, 28.04.2022

В Кузбассе шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Кузбассе 9 мая в очном формате, заявил губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:35

2022-04-28T15:35

2022-04-28T15:36

кемерово

новокузнецк

юрга

день победы

общество

бессмертный полк

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КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Кузбассе 9 мая в очном формате, заявил губернатор Сергей Цивилев."Будет идти три парада, в трех городах, это город Кемерово, Новокузнецк и в городе Юрге. После окончания... – "Бессмертный полк". Этот "Бессмертный полк" будет идти в обычном режиме, как было до пандемии. Все выходим на улицу, все идем вместе и несем фотографии своих родных, близких, кто воевал, кто трудился в тылу, кем мы гордимся и ради кого мы идем с этим "Бессмертным полком", – сообщил глава региона в своих соцсетях.Он добавил, что после шествия "Бессмертного полка" во всех территориях Кузбасса пройдут концерты. Завершится празднование Дня Победы в 22.00 (18.00 мск) праздничным салютом.

https://ria.ru/20220428/obschestvo-1785947915.html

кемерово

новокузнецк

юрга

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кемерово, новокузнецк, юрга, день победы, общество, бессмертный полк