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Сенатор прокомментировал изъятие средств российских бизнесменов в США - РИА Новости, 28.04.2022
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Сенатор прокомментировал изъятие средств российских бизнесменов в США
Сенатор прокомментировал изъятие средств российских бизнесменов в США - РИА Новости, 28.04.2022
Сенатор прокомментировал изъятие средств российских бизнесменов в США
Возможное изъятие активов у российских бизнесменов может повлечь ответные законодательные меры по отношению к лицам, аффилированным с "вашингтонским обкомом",... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:38
2022-04-28T16:50
совет федерации рф
андрей климов
вашингтон (штат)
сша
украина
санкции в отношении россии
джо байден
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возможное изъятие активов у российских бизнесменов может повлечь ответные законодательные меры по отношению к лицам, аффилированным с "вашингтонским обкомом", при этом речь не идет о конкретном гражданстве, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намерен представить парламенту инициативу об изъятии активов "российских олигархов", которые могут быть направлены Украине."Такие вещи спускать нельзя. Самим бизнесменам нужно затаскать по судам американцев", - сказал Климов, не исключив и дополнительную помощь государства."Если мы увидим, что это реальная атака недружественного государства на представителей российского делового климата, возможно внесение изменений в законодательство, которые позволят соответствующим образом действовать к лицам, аффилированным с "вашингтонским обкомом", - сказал политик.Он подчеркнул, что "нельзя преследовать людей просто за американский паспорт". Но есть те, кто аффилирован с Вашингтоном, принимающим неправовые отношения.Говоря о возможных поправках в законодательство об ответных мерах, Климов пояснил: "Речь идет не о (конкретном) гражданстве".
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совет федерации рф, андрей климов, вашингтон (штат), сша, украина, санкции в отношении россии, джо байден
16:38 28.04.2022 (обновлено: 16:50 28.04.2022)
 
Сенатор прокомментировал изъятие средств российских бизнесменов в США

Сенатор Климов прокомментировал изъятие Вашингтоном активов российских бизнесменов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Андрей Климов на заседании Совета Федерации РФ
Представитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Андрей Климов на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Представитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Андрей Климов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возможное изъятие активов у российских бизнесменов может повлечь ответные законодательные меры по отношению к лицам, аффилированным с "вашингтонским обкомом", при этом речь не идет о конкретном гражданстве, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намерен представить парламенту инициативу об изъятии активов "российских олигархов", которые могут быть направлены Украине.
"Такие вещи спускать нельзя. Самим бизнесменам нужно затаскать по судам американцев", - сказал Климов, не исключив и дополнительную помощь государства.
"Если мы увидим, что это реальная атака недружественного государства на представителей российского делового климата, возможно внесение изменений в законодательство, которые позволят соответствующим образом действовать к лицам, аффилированным с "вашингтонским обкомом", - сказал политик.
Он подчеркнул, что "нельзя преследовать людей просто за американский паспорт". Но есть те, кто аффилирован с Вашингтоном, принимающим неправовые отношения.
Говоря о возможных поправках в законодательство об ответных мерах, Климов пояснил: "Речь идет не о (конкретном) гражданстве".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:09
В США предложат изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
 
Совет Федерации РФАндрей КлимовВашингтон (штат)СШАУкраинаСанкции в отношении РоссииДжо Байден
 
 
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