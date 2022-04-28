https://ria.ru/20220428/samozanyatye-1786022931.html

Эксперт: включение самозанятых в бизнес имеет колоссальные перспективы

Эксперт: включение самозанятых в бизнес имеет колоссальные перспективы - РИА Новости, 28.04.2022

Эксперт: включение самозанятых в бизнес имеет колоссальные перспективы

Участие самозанятых в бизнес-процессах отечественного среднего и крупного бизнеса – принципиально новая экономическая конструкция для России, которая имеет... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:19

2022-04-28T19:19

2022-04-28T19:20

экономика

рынок труда

россия

тульский оружейный завод

российская академия наук

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Участие самозанятых в бизнес-процессах отечественного среднего и крупного бизнеса – принципиально новая экономическая конструкция для России, которая имеет колоссальные перспективы, убежден руководитель коллектива авторов исследования о самозанятых, профессор департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Разов."Тема участия в бизнес-процессах самозанятых актуальна, злободневна и отражает потребность в организации их встроенности во все экономические процессы в обществе. Сегодня экономическая сфера претерпевает колоссальные изменения. И потребность людей в этой организации требует научного осмысления", - сказал Разов на прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня" презентации социологического исследования "Самозанятые и постоянные партнеры интернет-платформ в бизнес-процессах российского среднего и крупного бизнеса".По его словам, Центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства "Локомотивы роста" (Финансового университета при правительстве РФ) провел десятки обстоятельных интервью с руководителями предприятий среднего и крупного бизнеса, непосредственно отвечающих за закупки товаров и услуг смежников."Стратегическая цель исследования – помочь органам власти в планировании нормативного регулирования платформенной занятости и самозанятости с точки зрения включения этих форм экономической активности в хозяйственные процессы средних и крупных предприятий и бизнеса в целом. Некоторое время назад в стране начался эксперимент с участием самозанятых. Его цель – помочь людям раскрыть потенциал, самим организовав свою работу для достижения определенных результатов. Сегодня мы видим, что инициативных людей в стране много. И они понимают, что у них есть время и силы, необходимая подготовка и опыт, которые дают им возможность реализоваться и быть полезными обществу", - подчеркнул Разов.По его словам, в ходе исследования социологи, в частности, изучали платформы, на которых происходит взаимодействие самозанятых и компаний, процессы их взаимодействия, сферы, где такая форма сотрудничества наиболее востребована, а также проблемы и болевые точки новой экономической конструкции."Пока это в статусе эксперимента, необходимы организация, контроль и получение обратной связи. Нужна интегрированная оценка значимости использования результатов труда самозанятых и постоянных партнеров, мониторинг проблем и "узких мест". Еще одной целью исследования было выработать, благодаря ответам респондентов, оптимальные формы взаимодействия государства и делового сообщества. В социологии изучение проблем всегда выходит на практическое применение и конкретные предложения", - отметил Разов.Профессор Роберт Хасанов, в свою очередь, отметил, что в условиях социальных и экономических вызовов, таких, как ковид, санкции, формы и способы организации трудовой деятельности должны быть многообразными. Он напомнил, что в прежние периоды развития государства, такие примеры существовали, например, Тульский оружейный завод размещал часть заказов работникам-надомникам.Эксперт-аналитик РАН Артур Панасюк добавил, что многие работники компаний, заявивших об уходе с рынка, уже рассматривают самозанятость, как формат для дополнительного или временного заработка.Авторы исследования убеждены, что участие самозанятых в бизнес-процессах российского среднего и крупного бизнеса обещает хороший экономический эффект. Заинтересованность в самозанятых специалистах подтвердили и многочисленные участники исследования. По мнению экспертов, сегодня самозанятость актуальна для самых разных категорий активных граждан, особенно для студентов и людей предпенсионного и пенсионного возраста, чей опыт на сегодняшний день недостаточно востребован.

https://ria.ru/20220425/dokhod-1785360037.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/fns-1783069050.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, рынок труда, россия, тульский оружейный завод, российская академия наук