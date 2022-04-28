https://ria.ru/20220428/roskino-1785950250.html
Евгения Маркова покинула пост главы "Роскино"
Евгения Маркова покинула пост главы "Роскино" - РИА Новости, 28.04.2022
Евгения Маркова покинула пост главы "Роскино"
Евгения Маркова покинула пост главы "Роскино", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:17
2022-04-28T15:17
2022-04-28T15:17
культура
новости культуры
евгения маркова
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санкт-петербург
роскино
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Евгения Маркова покинула пост главы "Роскино", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Новым генеральным директором "Роскино" назначена Инна Шалыто. Она сменила на этом посту Евгению Маркову, которая перейдет в состав совета директоров компании", — сказали в компании.Шалыто продолжит развивать ключевые направления деятельности "Роскино", в частности продвижение фильмов, анимации и сериалов отечественных компаний на международных рынках, образовательные инициативы, повышение узнаваемости российских талантов за рубежом, сотрудничество с международными индустриальными игроками."Сейчас перед отраслью стоят новые вызовы, и главной задачей в "Роскино" для меня станет укрепление партнерства с новыми макрорегионами – крупными рынками дистрибуции контента в Азии и Латинской Америке, где кино, анимация и сериалы от ведущих российских производителей уже имели локальный успех, который нам теперь предстоит масштабировать", — говорит Шалыто."Роскино" занимается продвижением отечественных картин в мире. Маркова возглавляла компанию с 2020 года.Ранее Шалыто занималась консалтингом в сфере GR и организацией мероприятий в сфере культуры, туризма и образования. С 2014 по 2016 год она была председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20220425/prokat-1785383936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, евгения маркова, азия, латинская америка, санкт-петербург, роскино, кино и сериалы
Евгения Маркова покинула пост главы "Роскино"
Евгения Маркова покинула пост главы "Роскино", ее сменила Инна Шалыто
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Евгения Маркова покинула пост главы "Роскино", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Новым генеральным директором "Роскино" назначена Инна Шалыто. Она сменила на этом посту Евгению Маркову, которая перейдет в состав совета директоров компании", — сказали в компании.
Шалыто продолжит развивать ключевые направления деятельности "Роскино", в частности продвижение фильмов, анимации и сериалов отечественных компаний на международных рынках, образовательные инициативы, повышение узнаваемости российских талантов за рубежом, сотрудничество с международными индустриальными игроками.
"Сейчас перед отраслью стоят новые вызовы, и главной задачей в "Роскино" для меня станет укрепление партнерства с новыми макрорегионами – крупными рынками дистрибуции контента в Азии и Латинской Америке, где кино, анимация и сериалы от ведущих российских производителей уже имели локальный успех, который нам теперь предстоит масштабировать", — говорит Шалыто.
"Роскино" занимается продвижением отечественных картин в мире. Маркова возглавляла компанию с 2020 года.
Ранее Шалыто занималась консалтингом в сфере GR и организацией мероприятий в сфере культуры, туризма и образования. С 2014 по 2016 год она была председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.