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В Москве завершилась первая ночная репетиция парада Победы с техникой - РИА Новости, 28.04.2022
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В Москве завершилась первая ночная репетиция парада Победы с техникой
В Москве завершилась первая ночная репетиция парада Победы с техникой - РИА Новости, 28.04.2022
В Москве завершилась первая ночная репетиция парада Победы с техникой
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T23:22
2022-04-28T23:58
москва
воздушно-десантные войска россии
т-72б3м
день победы
парад победы
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости.Тренировка пеших расчетов началась с построения на Красной площади, после чего они прошли друг за другом в порядке, предусмотренном сценарием.Техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице, а затем вслед за пешими коробками двинулась через Манежную площадь к Кремлю. На время тренировки закрыли для движения центральные улицы столицы.Еще одну ночную тренировку проведут 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.В этом году механизированную колонну возглавит лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85. Кроме того, в параде примут участие танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 "Бережок", БМП-3, бронемашины "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М". Артиллерию представят самоходные установки "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Замкнут строй комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг". Всего в параде будут участвовать 11 тысяч человек, 131 единица военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
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москва, воздушно-десантные войска россии, т-72б3м, день победы, парад победы
23:22 28.04.2022 (обновлено: 23:58 28.04.2022)
 
В Москве завершилась первая ночная репетиция парада Победы с техникой

В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы с участием военной техники

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодготовка к репетиции парада Победы в Москве
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Тренировка пеших расчетов началась с построения на Красной площади, после чего они прошли друг за другом в порядке, предусмотренном сценарием.
Техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице, а затем вслед за пешими коробками двинулась через Манежную площадь к Кремлю. На время тренировки закрыли для движения центральные улицы столицы.
Еще одну ночную тренировку проведут 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодготовка к репетиции парада Победы в Москве
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве
В этом году механизированную колонну возглавит лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85. Кроме того, в параде примут участие танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 "Бережок", БМП-3, бронемашины "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М". Артиллерию представят самоходные установки "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Замкнут строй комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг".
Всего в параде будут участвовать 11 тысяч человек, 131 единица военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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