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Эрдоган заявил Путину о необходимости диалога разведслужб Турции и России - РИА Новости, 28.04.2022
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Эрдоган заявил Путину о необходимости диалога разведслужб Турции и России
Эрдоган заявил Путину о необходимости диалога разведслужб Турции и России - РИА Новости, 28.04.2022
Эрдоган заявил Путину о необходимости диалога разведслужб Турции и России
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг заявил российскому коллеге Владимиру Путину о необходимости тесного диалога между... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:39
2022-04-28T14:42
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг заявил российскому коллеге Владимиру Путину о необходимости тесного диалога между разведками Турции и РФ, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Эрдоган заявил, что посредничество Турции в обмене задержанных граждан России и США является не только признаком того значения, которое придает Анкара для установления мира, диалога и сотрудничества, но и значимым с точки зрения ее посреднической миссии. Указав на роль, которую играет Национальная разведывательная организация, президент Эрдоган сказал, что необходимо продолжать координацию и тесный диалог между разведывательными подразделениями. Он заявил, что это будет способствовать предотвращению гуманитарных трагедий в регионе и установлению стабильности", - сообщила канцелярия.
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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган
14:39 28.04.2022 (обновлено: 14:42 28.04.2022)
 
Эрдоган заявил Путину о необходимости диалога разведслужб Турции и России

Президент Эрдоган заявил о необходимости тесного диалога разведслужб Турции и России

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг заявил российскому коллеге Владимиру Путину о необходимости тесного диалога между разведками Турции и РФ, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган заявил, что посредничество Турции в обмене задержанных граждан России и США является не только признаком того значения, которое придает Анкара для установления мира, диалога и сотрудничества, но и значимым с точки зрения ее посреднической миссии. Указав на роль, которую играет Национальная разведывательная организация, президент Эрдоган сказал, что необходимо продолжать координацию и тесный диалог между разведывательными подразделениями. Он заявил, что это будет способствовать предотвращению гуманитарных трагедий в регионе и установлению стабильности", - сообщила канцелярия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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