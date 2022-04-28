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Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на майские праздники
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2022
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на майские праздники
Около половины россиян на майские праздники готовы потратить не более пяти тысяч рублей, следует из результатов исследования платежной системы "Мир", результаты РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:26
2022-04-28T13:09
туризм
россия
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отдых
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Около половины россиян на майские праздники готовы потратить не более пяти тысяч рублей, следует из результатов исследования платежной системы "Мир", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."На отдых 49 процентов жителей России планируют выделить не более пяти тысяч рублей на одного члена семьи, включая средства на поездку, в том числе аренду жилья, еду и прочее",— выяснили специалисты. Уточняется, что в исследовании приняли участие более тысячи человек старше 18 лет из разных регионов страны.Потратить около 10 тысяч рублей готов каждый пятый, а уложиться в 20 тысяч — только каждый десятый. Больше 50 тысяч рублей откладывают на отпуск всего четыре процента россиян, отмечает директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы Наталья Пейсахович.Половина из тех, кто собирается в поездку на длинные майские выходные, возьмет с собой средства в формате 50 на 50: часть средств на карте, часть наличными, говорится в исследовании. Кроме того, 85 процентов респондентов сообщили, что в этом году будут организовывать путешествие самостоятельно. Услугами турагентств и сервисов воспользуются по 5 процентов участников опроса, добавляет Пейсахович.
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россия, праздники, отдых, новости - туризм, туризм, туристы, деньги, карта "мир"
00:26 28.04.2022 (обновлено: 13:09 28.04.2022)
 
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на майские праздники

Большинство россиян готовы потратить на майские праздники больше пяти тысяч рублей

© Depositphotos / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Около половины россиян на майские праздники готовы потратить не более пяти тысяч рублей, следует из результатов исследования платежной системы "Мир", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"На отдых 49 процентов жителей России планируют выделить не более пяти тысяч рублей на одного члена семьи, включая средства на поездку, в том числе аренду жилья, еду и прочее",— выяснили специалисты. Уточняется, что в исследовании приняли участие более тысячи человек старше 18 лет из разных регионов страны.
Потратить около 10 тысяч рублей готов каждый пятый, а уложиться в 20 тысяч — только каждый десятый. Больше 50 тысяч рублей откладывают на отпуск всего четыре процента россиян, отмечает директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы Наталья Пейсахович.
Половина из тех, кто собирается в поездку на длинные майские выходные, возьмет с собой средства в формате 50 на 50: часть средств на карте, часть наличными, говорится в исследовании.
Кроме того, 85 процентов респондентов сообщили, что в этом году будут организовывать путешествие самостоятельно. Услугами турагентств и сервисов воспользуются по 5 процентов участников опроса, добавляет Пейсахович.
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 11:41Туризм
Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники
 
ТуризмРоссияпраздникиОтдыхНовости - ТуризмТуризмтуристыДеньгиКарта "Мир"
 
 
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