https://ria.ru/20220428/prazdniki-1785703011.html

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на майские праздники

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2022

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на майские праздники

Около половины россиян на майские праздники готовы потратить не более пяти тысяч рублей, следует из результатов исследования платежной системы "Мир", результаты РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T00:26

2022-04-28T00:26

2022-04-28T13:09

туризм

россия

праздники

отдых

новости - туризм

туризм

туристы

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728278530_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_968c3cc8c6cb2bcfbe63f27bf9d598bb.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Около половины россиян на майские праздники готовы потратить не более пяти тысяч рублей, следует из результатов исследования платежной системы "Мир", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."На отдых 49 процентов жителей России планируют выделить не более пяти тысяч рублей на одного члена семьи, включая средства на поездку, в том числе аренду жилья, еду и прочее",— выяснили специалисты. Уточняется, что в исследовании приняли участие более тысячи человек старше 18 лет из разных регионов страны.Потратить около 10 тысяч рублей готов каждый пятый, а уложиться в 20 тысяч — только каждый десятый. Больше 50 тысяч рублей откладывают на отпуск всего четыре процента россиян, отмечает директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы Наталья Пейсахович.Половина из тех, кто собирается в поездку на длинные майские выходные, возьмет с собой средства в формате 50 на 50: часть средств на карте, часть наличными, говорится в исследовании. Кроме того, 85 процентов респондентов сообщили, что в этом году будут организовывать путешествие самостоятельно. Услугами турагентств и сервисов воспользуются по 5 процентов участников опроса, добавляет Пейсахович.

https://ria.ru/20220427/tury-1785692030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, праздники, отдых, новости - туризм, туризм, туристы, деньги, карта "мир"