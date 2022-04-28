12:47 28.04.2022 (обновлено: 13:00 28.04.2022)
В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию
Песков: решение о сроках послания Путина Федеральному Собранию еще не принято
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, когда будет принято соответствующее решение.
"Когда будет принято решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда президент России обратится с посланием к Федеральному собранию.
Песков также отметил особую значимость и вчерашнего выступления Путина на заседании Совета законодателей в Петербурге. "Вчерашнее выступление президента, собственно, как и все его выступления, особенно в последнее время, они чрезвычайно важны, содержательны - и с предметной точки зрения, и с концептуальной точки зрения, они содержат очень четкие посылы как по внутренним делам, так и по внешним делам, по украинским делам", - отметил он.
"Поэтому, конечно, невозможно недооценивать значение каждого такого выступления главы государства", - подчеркнул Песков.