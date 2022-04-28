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В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 28.04.2022
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В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию
В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 28.04.2022
В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, когда будет... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:47
2022-04-28T13:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, когда будет принято соответствующее решение."Когда будет принято решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда президент России обратится с посланием к Федеральному собранию.Песков также отметил особую значимость и вчерашнего выступления Путина на заседании Совета законодателей в Петербурге. "Вчерашнее выступление президента, собственно, как и все его выступления, особенно в последнее время, они чрезвычайно важны, содержательны - и с предметной точки зрения, и с концептуальной точки зрения, они содержат очень четкие посылы как по внутренним делам, так и по внешним делам, по украинским делам", - отметил он."Поэтому, конечно, невозможно недооценивать значение каждого такого выступления главы государства", - подчеркнул Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф
12:47 28.04.2022 (обновлено: 13:00 28.04.2022)
 
В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию

Песков: решение о сроках послания Путина Федеральному Собранию еще не принято

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, когда будет принято соответствующее решение.
"Когда будет принято решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда президент России обратится с посланием к Федеральному собранию.
Песков также отметил особую значимость и вчерашнего выступления Путина на заседании Совета законодателей в Петербурге. "Вчерашнее выступление президента, собственно, как и все его выступления, особенно в последнее время, они чрезвычайно важны, содержательны - и с предметной точки зрения, и с концептуальной точки зрения, они содержат очень четкие посылы как по внутренним делам, так и по внешним делам, по украинским делам", - отметил он.
"Поэтому, конечно, невозможно недооценивать значение каждого такого выступления главы государства", - подчеркнул Песков.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Правительство приступило к работе по подготовке послания Путина парламенту
 
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