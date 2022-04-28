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В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию

В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 28.04.2022

В Кремле еще не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, когда будет... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:47

2022-04-28T12:47

2022-04-28T13:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, когда будет принято соответствующее решение."Когда будет принято решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда президент России обратится с посланием к Федеральному собранию.Песков также отметил особую значимость и вчерашнего выступления Путина на заседании Совета законодателей в Петербурге. "Вчерашнее выступление президента, собственно, как и все его выступления, особенно в последнее время, они чрезвычайно важны, содержательны - и с предметной точки зрения, и с концептуальной точки зрения, они содержат очень четкие посылы как по внутренним делам, так и по внешним делам, по украинским делам", - отметил он."Поэтому, конечно, невозможно недооценивать значение каждого такого выступления главы государства", - подчеркнул Песков.

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф