18:54 28.04.2022 (обновлено: 20:00 28.04.2022)
Правительство Германии подтвердило, что неонацисты помогают Украине
Правительство Германии подтвердило, что немецкие неонацисты отправили Украине матпомощь
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости. Правительству Германии известно о том, что немецкая неонацистская партия "Третий путь" оказывает украинским националистам материальную помощь. Об этом говорится в ответе на запрос фракции "Левые", опубликованном на сайте бундестага.
"Пожертвованием партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с "воюющими националистами", и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы", — говорится в документе.
Там отмечается, что контакты "Третьего пути" с украинскими националистами начались задолго до начала российской военной спецоперации. По данным немецкой контрразведки, у неонацистов многолетние связи с партией "Национальный корпус" и ее боевым крылом, полком "Азов".
Вторую партию помощи "Третий путь" направил на Украину 10 апреля, она предназначается непосредственно для "Азова".
В "Азов" входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. Полк использует нацистскую символику, например "волчий крюк", который изначально фигурировал на эмблемах боевых подразделений гитлеровской Германии, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".
В 2015 году российский Следственный комитет возбудил против бойцов "Азова" уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Уже во время российской военной спецоперации стало известно, что боевики постоянно используют тактику террористов, в частности — удерживая мирных граждан в качестве живого щита.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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