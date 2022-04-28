https://ria.ru/20220428/polk-1785878195.html

"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате

"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 28.04.2022

"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" в столице Казахстана Нур-Султане в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщила в четверг пресс-служба городского акимата (мэрии). РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:26

2022-04-28T10:26

2022-04-28T10:26

в мире

казахстан

день победы

бессмертный полк

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НУР-СУЛТАН, 28 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в столице Казахстана Нур-Султане в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщила в четверг пресс-служба городского акимата (мэрии).Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате в столице Казахстана в последний раз состоялось в 2019 году, тогда в нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. В 2020-2021 годах акция проходила в соцсетях из-за ситуации с коронавирусом."В текущем году акцию "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужурек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях. Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны", - говорится в сообщении пресс-службы.Поясняется, что сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет.

https://ria.ru/20220413/kazakhstan-1783261762.html

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, день победы, бессмертный полк