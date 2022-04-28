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"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 28.04.2022
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"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате
"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 28.04.2022
"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк" в столице Казахстана Нур-Султане в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщила в четверг пресс-служба городского акимата (мэрии). РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:26
2022-04-28T10:26
в мире
казахстан
день победы
бессмертный полк
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НУР-СУЛТАН, 28 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в столице Казахстана Нур-Султане в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщила в четверг пресс-служба городского акимата (мэрии).Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате в столице Казахстана в последний раз состоялось в 2019 году, тогда в нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. В 2020-2021 годах акция проходила в соцсетях из-за ситуации с коронавирусом."В текущем году акцию "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужурек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях. Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны", - говорится в сообщении пресс-службы.Поясняется, что сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет.
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в мире, казахстан, день победы, бессмертный полк
10:26 28.04.2022
 
"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате

Акимат Нур-Султана объявил, что "Бессмертный полк" в 2022 году состоится в онлайн-формате

© РИА Новости / Юлия КислицынаУчастники акции "Бессмертный полк" в столице Казахстана
Участники акции Бессмертный полк в столице Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Юлия Кислицына
Участники акции "Бессмертный полк" в столице Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 28 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в столице Казахстана Нур-Султане в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщила в четверг пресс-служба городского акимата (мэрии).
Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате в столице Казахстана в последний раз состоялось в 2019 году, тогда в нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. В 2020-2021 годах акция проходила в соцсетях из-за ситуации с коронавирусом.
"В текущем году акцию "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужурек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях. Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны", - говорится в сообщении пресс-службы.
Поясняется, что сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет.
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