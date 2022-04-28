https://ria.ru/20220428/polk-1785878195.html
"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате
"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 28.04.2022
"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк" в столице Казахстана Нур-Султане в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщила в четверг пресс-служба городского акимата (мэрии). РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:26
2022-04-28T10:26
2022-04-28T10:26
в мире
казахстан
день победы
бессмертный полк
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НУР-СУЛТАН, 28 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в столице Казахстана Нур-Султане в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщила в четверг пресс-служба городского акимата (мэрии).Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате в столице Казахстана в последний раз состоялось в 2019 году, тогда в нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. В 2020-2021 годах акция проходила в соцсетях из-за ситуации с коронавирусом."В текущем году акцию "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужурек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях. Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны", - говорится в сообщении пресс-службы.Поясняется, что сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет.
https://ria.ru/20220413/kazakhstan-1783261762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, день победы, бессмертный полк
"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате
Акимат Нур-Султана объявил, что "Бессмертный полк" в 2022 году состоится в онлайн-формате
НУР-СУЛТАН, 28 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в столице Казахстана Нур-Султане в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщила в четверг пресс-служба городского акимата (мэрии).
Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате в столице Казахстана
в последний раз состоялось в 2019 году, тогда в нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. В 2020-2021 годах акция проходила в соцсетях из-за ситуации с коронавирусом.
"В текущем году акцию "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужурек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях. Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны", - говорится в сообщении пресс-службы.
Поясняется, что сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет.