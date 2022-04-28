https://ria.ru/20220428/pmef-1785958767.html
Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран
Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран - РИА Новости, 28.04.2022
Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран
Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году подтвердили 69 стран, сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая с... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:13
2022-04-28T15:13
2022-04-28T15:19
пмэф
экономика
петербургский международный экономический форум
россия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году подтвердили 69 стран, сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского Законодательного собрания."Хотел бы проинформировать: 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. И заявки продолжают идти. Экономический форум состоится", - сказал Беглов.
https://ria.ru/20220427/pmef-1785719751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пмэф, экономика, россия, санкт-петербург, александр беглов
15:13 28.04.2022 (обновлено: 15:19 28.04.2022)
Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран
Губернатор Петербурга Беглов сообщил, что участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 69 стран