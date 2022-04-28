https://ria.ru/20220428/pmef-1785958767.html

Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран

Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран - РИА Новости, 28.04.2022

Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран

Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году подтвердили 69 стран, сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая с... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:13

2022-04-28T15:13

2022-04-28T15:19

пмэф

экономика

петербургский международный экономический форум

россия

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году подтвердили 69 стран, сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского Законодательного собрания."Хотел бы проинформировать: 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. И заявки продолжают идти. Экономический форум состоится", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20220427/pmef-1785719751.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

пмэф, экономика, россия, санкт-петербург, александр беглов