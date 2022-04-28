https://ria.ru/20220428/peregovory-1785967378.html

Путин провел переговоры с Эрдоганом

Путин провел переговоры с Эрдоганом - РИА Новости, 28.04.2022

Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и обсудили обстановку на Украине и в Донбассе, сообщила... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:49

2022-04-28T15:49

2022-04-28T16:35

в мире

тревор рид

россия

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и обсудили обстановку на Украине и в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.Кроме того, Путин поблагодарил турецкую сторону за организацию обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.В свою очередь, в канцелярии турецкого президента отметили, что Эрдоган заверил Путина в продолжении посредничества по ситуации на Украине. Помимо этого, он призвал укреплять сотрудничество разведывательных служб двух стран.Обмен ранее осужденного в России Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день россиянина доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785962941.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Максим Зубков

в мире, тревор рид, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган