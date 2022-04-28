15:49 28.04.2022 (обновлено: 16:35 28.04.2022)
Путин провел переговоры с Эрдоганом
Президент России Путин обсудил ситуацию на Украине с турецким коллегой Эрдоганом
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и обсудили обстановку на Украине и в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в частности, с учетом итогов переговоров в Москве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Условлено о дальнейших контактах", — говорится в публикации.
Кроме того, Путин поблагодарил турецкую сторону за организацию обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.
В свою очередь, в канцелярии турецкого президента отметили, что Эрдоган заверил Путина в продолжении посредничества по ситуации на Украине. Помимо этого, он призвал укреплять сотрудничество разведывательных служб двух стран.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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