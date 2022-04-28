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Глава Приамурья принял участие в экологической акции - РИА Новости, 28.04.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220428/orlov-1785943281.html
Глава Приамурья принял участие в экологической акции
Глава Приамурья принял участие в экологической акции - РИА Новости, 28.04.2022
Глава Приамурья принял участие в экологической акции
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в экологической акции по восстановлению памятника природы регионального значения "Варненский сосновый... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:12
2022-04-28T14:12
амурская область
общество
амурская область
общероссийский народный фронт
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в экологической акции по восстановлению памятника природы регионального значения "Варненский сосновый бор", сообщает правительство региона.В 2016 году из-за пожара часть памятника природы была уничтожена, акцию по лесовосстановлению организовал исполком Народного фронта в Амурской области. На участке, расположенном в 4 километрах от села Верное Серышевского района, активисты высадили 120 саженцев амурского бархата и лиственницы. В акции поучаствовали представители регионального штаба ОНФ, ресурсного центра развития добровольчества Амурской области, добровольной студенческой экологической организации "Дружина охраны природы "БАРС", юнармейцы из местных школ и добровольцы молодёжки ОНФ.Как отметила руководитель исполкома Народного фронта в Амурской области Светлана Тюкалова, акция началась с высадки 120 деревьев, затем планируется работа с администрацией села, бор необходимо восстанавливать, из-за короеда ему требуется санитарная очистка. Всего в акции по лесовостановлению приняли участие около 60 человек."Хорошая акция. Её основной задачей является и сохранение природы, и воспитание поколения, которое будет ответственно подходить к экологическим вопросам. Поэтому считаю правильным привлекать школьников, представителей молодежных организаций и волонтеров. Поддерживаем это направление", - отметил Орлов.
https://ria.ru/20220426/dorogi-1785507646.html
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общество, амурская область, общероссийский народный фронт, василий орлов (губернатор)
14:12 28.04.2022
 
Глава Приамурья принял участие в экологической акции

Глава Приамурья Орлов принял участие в экологической акции

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в экологической акции по восстановлению памятника природы регионального значения "Варненский сосновый бор", сообщает правительство региона.
В 2016 году из-за пожара часть памятника природы была уничтожена, акцию по лесовосстановлению организовал исполком Народного фронта в Амурской области. На участке, расположенном в 4 километрах от села Верное Серышевского района, активисты высадили 120 саженцев амурского бархата и лиственницы. В акции поучаствовали представители регионального штаба ОНФ, ресурсного центра развития добровольчества Амурской области, добровольной студенческой экологической организации "Дружина охраны природы "БАРС", юнармейцы из местных школ и добровольцы молодёжки ОНФ.
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Как отметила руководитель исполкома Народного фронта в Амурской области Светлана Тюкалова, акция началась с высадки 120 деревьев, затем планируется работа с администрацией села, бор необходимо восстанавливать, из-за короеда ему требуется санитарная очистка. Всего в акции по лесовостановлению приняли участие около 60 человек.
"Хорошая акция. Её основной задачей является и сохранение природы, и воспитание поколения, которое будет ответственно подходить к экологическим вопросам. Поэтому считаю правильным привлекать школьников, представителей молодежных организаций и волонтеров. Поддерживаем это направление", - отметил Орлов.
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Амурская областьОбществоАмурская областьОбщероссийский народный фронтВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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