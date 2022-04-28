Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками
Разрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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