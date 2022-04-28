https://ria.ru/20220428/nato-1785900520.html
Столтенберг допустил увеличение поддержки Грузии и Молдавии
Столтенберг допустил увеличение поддержки Грузии и Молдавии - РИА Новости, 28.04.2022
Столтенберг допустил увеличение поддержки Грузии и Молдавии
НАТО считает важным оказывать Грузии и Молдавии политическую и практическую поддержку на фоне ситуации на Украине, думает об увеличении этой поддержки, заявил... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:42
2022-04-28T11:42
2022-04-28T11:42
в мире
молдавия
грузия
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йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. НАТО считает важным оказывать Грузии и Молдавии политическую и практическую поддержку на фоне ситуации на Украине, думает об увеличении этой поддержки, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в совместном заявлении с главой Европарламента Робертой Метсолой."Вторжение на Украину показало НАТО важность оказывать политическую и практическую поддержку странам в Европе, которые не являются членами ни НАТО, ни ЕС, особенно Грузии и Молдавии. Мы изучаем, что мы можем сделать больше для наших партнеров в восточной части Европы", - сказал он.В свою очередь Метсола подчеркнула, что Европарламент поддерживает инициативы Грузии и Молдавии о присоединении к ЕС. Она также сообщила, что президент Молдавии Майя Санду приглашена выступить перед евродепутатами на пленарной сессии ЕП, которая стартует в Страсбурге 2 мая.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, грузия, нато, украина, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Столтенберг допустил увеличение поддержки Грузии и Молдавии
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что думает об увеличении поддержки Грузии и Молдавии