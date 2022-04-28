https://ria.ru/20220428/nato-1785896436.html

Столтенберг пообещал обеспечить безопасность Швеции и Финляндии

Столтенберг пообещал обеспечить безопасность Швеции и Финляндии - РИА Новости, 28.04.2022

Столтенберг пообещал обеспечить безопасность Швеции и Финляндии

НАТО найдет способ обеспечить безопасность Швеции и Финляндии на переходный период присоединения к альянсу в случае, если эти страны подадут заявки на... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:29

2022-04-28T11:29

2022-04-28T11:29

в мире

йенс столтенберг

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швеция

финляндия

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. НАТО найдет способ обеспечить безопасность Швеции и Финляндии на переходный период присоединения к альянсу в случае, если эти страны подадут заявки на вступление в организацию, сообщил генсек Йенс Столтенберг."Финляндия и Швеция должны самостоятельно принимать решения о том, запрашивать ли членство в НАТО или нет. Но если они решат запрашивать, то они будут приняты нами с большой радостью. Швеция и Финляндия - наши наиболее близкие партнеры… мы работаем с ними многие годы, их вооруженные силы соответствуют стандартам НАТО… Я ожидаю, что процесс присоединения будет быстрым… Для НАТО безопасность Финляндии и Швеции имеет значение… Я уверен, что мы найдем решения (обеспечения безопасности) для этого переходного периода между подачей запросов и официальной ратификацией", - сказал он в совместном заявлении с главой Европарламента Робертой Метсолой.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220426/nato-1785555405.html

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

https://ria.ru/20220420/nato-1784439679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато, швеция, финляндия