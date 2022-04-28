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Жители Шри-Ланки на митинге потребовали отставки президента

Жители Шри-Ланки на митинге потребовали отставки президента - РИА Новости, 28.04.2022

Жители Шри-Ланки на митинге потребовали отставки президента

Жители города Амбалангоде на Шри-Ланке на митинге в четверг потребовали от президента страны Готабаи Раджапаксы уйти в отставку, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:10

2022-04-28T17:10

2022-04-28T17:10

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АМБАЛАНГОДЕ (Шри-Ланка), 28 апр – РИА Новости. Жители города Амбалангоде на Шри-Ланке на митинге в четверг потребовали от президента страны Готабаи Раджапаксы уйти в отставку, сообщает корреспондент РИА Новости.В антиправительственном митинге в небольшом приморском поселении приняли участие врачи города и предприниматели. Участники митинга вышли на улицы с требованиями отставки президента.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.По данным генерального комитета Ассоциации государственных медицинских работников, в стране сложилась чрезвычайная ситуация в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств, что грозит закрытием больниц по всей стране.Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса, старший брат действующего главы государства, ранее сам занимавший пост президента страны, предложил восстановить 19-ю поправку к конституции, чтобы ограничить президентские полномочия и расширить полномочия парламента. Принятый в 2015 году закон № 19A урезал президентские полномочия, наделяя парламент полномочиями выше президентских. Однако этот закон был отменен в 2019 году, когда на выборах главы государства победил Готабая Раджапакса.В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, готабая раджапакса, махинда раджапакса, шри-ланка, мвф