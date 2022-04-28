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Росгвардейцы обезвредили более 200 противодесантных мин на юге Украины

Росгвардейцы обезвредили более 200 противодесантных мин на юге Украины - РИА Новости, 28.04.2022

Росгвардейцы обезвредили более 200 противодесантных мин на юге Украины

Росгвардия обнаружила и обезвредила более 200 противодесантных мин в Херсонской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:12

2022-04-28T15:12

2022-04-28T15:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей лавров

украина

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Росгвардия обнаружила и обезвредила более 200 противодесантных мин в Херсонской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."В Херсонской области при разведке местности росгвардейцы обнаружили два плавающих транспортера ПТС-2, оставленных ВСУ. В одном из них находилось 230 противодесантных мин, подготовленных к установке. Указанные боеприпасы уничтожены безопасным способом", - говорится в сообщении.Отмечается, что росгвардейцы предотвратили возможную гибель мирного населения и использования мин в отношении российских военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

украина

херсонская область

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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