https://ria.ru/20220428/mariupol-1785877094.html

Сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии, сообщил пленный офицер ВСУ

Сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии, сообщил пленный офицер ВСУ - РИА Новости, 28.04.2022

Сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии, сообщил пленный офицер ВСУ

Двое граждан Великобритании, принимавшие участие в боевых действиях в Мариуполе на стороне украинских войск и сдавшиеся в плен, ранее воевали в Сирии, но не в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:18

2022-04-28T10:18

2022-04-28T10:35

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Двое граждан Великобритании, принимавшие участие в боевых действиях в Мариуполе на стороне украинских войск и сдавшиеся в плен, ранее воевали в Сирии, но не в составе британской армии, заявил РИА Новости добровольно сложивший оружие командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук."На момент моего прибытия в батальон в роте они (британцы - ред.) уже служили. В конце 2019 года командир роты принял решение перевести их ко мне во взвод, так как я владею на элементарном уровне английским языком... Они подписали контракт как обычные матросы", - рассказал Старчук.По его словам, у Эйдена Аслина был боевой опыт. "Он говорил, что воевал в Сирии. Не знаю за кого, но он говорил, что ему нельзя было возвращаться на территорию Великобритании, потому что он воевал не в составе вооруженных сил Великобритании. А это у них считается или экстремизмом, или терроризмом - не знаю. Шон Пиннер тоже вроде был в Сирии, и у него та же самая ситуация. Наверное, если бы они закончили контракт и получили гражданство Украины, возможно, они могли бы вернуться как украинцы", - сказал Старчук.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники по международному гуманитарному праву не имеют статуса "комбатантов". Позднее Пиннер в эфире на телеканале "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/donbass-1785874598.html

https://ria.ru/20220426/dzhonson-1785636731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь конашенков, борис джонсон, виктор медведчук, великобритания, сирия, украина, в мире