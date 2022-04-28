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В ЛНР за десять недель 19 человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ЛНР за десять недель 19 человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.04.2022

В ЛНР за десять недель 19 человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

Украинские войска за десять недель обстреляли территорию Луганской народной республики 892 раза, жертвами обстрелов стали 19 человек, сообщает представительство РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:36

2022-04-28T10:36

2022-04-28T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за десять недель обстреляли территорию Луганской народной республики 892 раза, жертвами обстрелов стали 19 человек, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За десять недель (с 17.02.2022 по 28.04.2022) Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 892 обстрела территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 53 мирных жителя, из них 19 погибших и 34 человека получили ранения различной степени тяжести", - говорится в заявлении.По данным представительства, за указанный период украинские войска применили 9236 боеприпасов различного калибра. В результате обстрелов разрушены и повреждены 846 домостроений в 24 населенных пунктах. Повреждения также получили 79 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

луганская народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия