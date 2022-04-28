Рейтинг@Mail.ru
Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220428/lenoblast-1785992917.html
Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона
Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона - РИА Новости, 28.04.2022
Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона
План по догазификации в Ленинградской области увеличился на три тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:24
2022-04-28T17:24
ленинградская область
волховский район
тосненский район
сергей харлашкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735288695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65c06ae8470648df7dc52f3a6d60ca08.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. План по догазификации в Ленинградской области увеличился на три тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, количество домовладений, которые планируется газифицировать в 2021-2024 годах, увеличилось с 58,7 тысячи до 61,9 тысячи."АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" по факту заявок от жителей области добавило в него больше трех тысяч домовладений", - пояснил собеседник агентства.В обладминистрации уточнили, что среди них — хутор Майзит Тосненского района, деревня Рыжково, поселки Аврово и Ахматова гора Волховского района."Всего от жителей Ленинградской области поступило около 27 тысяч заявок на догазификацию, из них уже приняты в работу 22 тысячи. Лидеры по числу заявок — Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и Тосненский районы. Напомню, из бюджета Ленинградской области выделяются субсидии на проведение газопроводов по земельным участкам жителей и на приобретение газоиспользующего оборудования: котлов, плит, водонагревателей. Сумма субсидии в 2022 году составляет от 180 до 300 тысяч рублей", ― пояснил зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин, слова которого приводит пресс-служба.В администрации региона напомнили, что провести газ по участку жителей может любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области.
https://ria.ru/20220425/lenoblast-1785374111.html
волховский район
тосненский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735288695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35b0f1d10115cc5d034e4a44127cf8ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волховский район, тосненский район, сергей харлашкин
17:24 28.04.2022
 

Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНеподключенные газовые трубы и газовый счетчик
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. План по догазификации в Ленинградской области увеличился на три тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, количество домовладений, которые планируется газифицировать в 2021-2024 годах, увеличилось с 58,7 тысячи до 61,9 тысячи.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 18:09Ленинградская область
Ленобласть получит дополнительно 710 млн рублей на достройку мостов
"АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" по факту заявок от жителей области добавило в него больше трех тысяч домовладений", - пояснил собеседник агентства.
В обладминистрации уточнили, что среди них — хутор Майзит Тосненского района, деревня Рыжково, поселки Аврово и Ахматова гора Волховского района.
"Всего от жителей Ленинградской области поступило около 27 тысяч заявок на догазификацию, из них уже приняты в работу 22 тысячи. Лидеры по числу заявок — Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и Тосненский районы. Напомню, из бюджета Ленинградской области выделяются субсидии на проведение газопроводов по земельным участкам жителей и на приобретение газоиспользующего оборудования: котлов, плит, водонагревателей. Сумма субсидии в 2022 году составляет от 180 до 300 тысяч рублей", ― пояснил зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин, слова которого приводит пресс-служба.
В администрации региона напомнили, что провести газ по участку жителей может любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области.
 
Ленинградская областьВолховский районТосненский районСергей Харлашкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала