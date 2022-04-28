https://ria.ru/20220428/lenoblast-1785992917.html
Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона
Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона - РИА Новости, 28.04.2022
Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона
План по догазификации в Ленинградской области увеличился на три тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:24
2022-04-28T17:24
2022-04-28T17:24
ленинградская область
волховский район
тосненский район
сергей харлашкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. План по догазификации в Ленинградской области увеличился на три тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, количество домовладений, которые планируется газифицировать в 2021-2024 годах, увеличилось с 58,7 тысячи до 61,9 тысячи."АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" по факту заявок от жителей области добавило в него больше трех тысяч домовладений", - пояснил собеседник агентства.В обладминистрации уточнили, что среди них — хутор Майзит Тосненского района, деревня Рыжково, поселки Аврово и Ахматова гора Волховского района."Всего от жителей Ленинградской области поступило около 27 тысяч заявок на догазификацию, из них уже приняты в работу 22 тысячи. Лидеры по числу заявок — Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и Тосненский районы. Напомню, из бюджета Ленинградской области выделяются субсидии на проведение газопроводов по земельным участкам жителей и на приобретение газоиспользующего оборудования: котлов, плит, водонагревателей. Сумма субсидии в 2022 году составляет от 180 до 300 тысяч рублей", ― пояснил зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин, слова которого приводит пресс-служба.В администрации региона напомнили, что провести газ по участку жителей может любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области.
https://ria.ru/20220425/lenoblast-1785374111.html
волховский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волховский район, тосненский район, сергей харлашкин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. План по догазификации в Ленинградской области увеличился на три тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, количество домовладений, которые планируется газифицировать в 2021-2024 годах, увеличилось с 58,7 тысячи до 61,9 тысячи.
"АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" по факту заявок от жителей области добавило в него больше трех тысяч домовладений", - пояснил собеседник агентства.
В обладминистрации уточнили, что среди них — хутор Майзит Тосненского района
, деревня Рыжково, поселки Аврово и Ахматова гора Волховского района
.
"Всего от жителей Ленинградской области поступило около 27 тысяч заявок на догазификацию, из них уже приняты в работу 22 тысячи. Лидеры по числу заявок — Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и Тосненский районы. Напомню, из бюджета Ленинградской области выделяются субсидии на проведение газопроводов по земельным участкам жителей и на приобретение газоиспользующего оборудования: котлов, плит, водонагревателей. Сумма субсидии в 2022 году составляет от 180 до 300 тысяч рублей", ― пояснил зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин
, слова которого приводит пресс-служба.
В администрации региона напомнили, что провести газ по участку жителей может любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области.