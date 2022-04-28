https://ria.ru/20220428/lenoblast-1785992917.html

Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона

Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона - РИА Новости, 28.04.2022

Власти Ленобласти увеличили план догазификации региона

План по догазификации в Ленинградской области увеличился на три тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:24

2022-04-28T17:24

2022-04-28T17:24

ленинградская область

волховский район

тосненский район

сергей харлашкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. План по догазификации в Ленинградской области увеличился на три тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, количество домовладений, которые планируется газифицировать в 2021-2024 годах, увеличилось с 58,7 тысячи до 61,9 тысячи."АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" по факту заявок от жителей области добавило в него больше трех тысяч домовладений", - пояснил собеседник агентства.В обладминистрации уточнили, что среди них — хутор Майзит Тосненского района, деревня Рыжково, поселки Аврово и Ахматова гора Волховского района."Всего от жителей Ленинградской области поступило около 27 тысяч заявок на догазификацию, из них уже приняты в работу 22 тысячи. Лидеры по числу заявок — Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и Тосненский районы. Напомню, из бюджета Ленинградской области выделяются субсидии на проведение газопроводов по земельным участкам жителей и на приобретение газоиспользующего оборудования: котлов, плит, водонагревателей. Сумма субсидии в 2022 году составляет от 180 до 300 тысяч рублей", ― пояснил зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин, слова которого приводит пресс-служба.В администрации региона напомнили, что провести газ по участку жителей может любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области.

https://ria.ru/20220425/lenoblast-1785374111.html

волховский район

тосненский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волховский район, тосненский район, сергей харлашкин