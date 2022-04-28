https://ria.ru/20220428/lenoblast-1785991904.html

Власти Ленобласти считают приоритетной поддержку АПК

Власти Ленобласти считают приоритетной поддержку АПК - РИА Новости, 28.04.2022

Власти Ленобласти считают приоритетной поддержку АПК

Власти Ленинградской области считают главной задачей поддержку агропромышленного комплекса региона и увеличение производства агропродукции, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:20

2022-04-28T17:20

2022-04-28T17:20

ленинградская область

александр дрозденко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области считают главной задачей поддержку агропромышленного комплекса региона и увеличение производства агропродукции, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Планируется увеличить производство молока и мяса. В сфере птицеводства — в течение пяти лет выйти на производство четырех миллиардов яиц в год. Для увеличения производства овощей и картофеля, так называемого борщевого набора, область вводит дополнительные субсидии. Мы благодарим министерство сельского хозяйства, правительство страны за поддержку. За счёт стабильного финансирования из федерального и регионального бюджетов область спокойно вошла в посевную и у нас есть все для того, что быть с урожаем осенью", — сказал Дрозденко на встрече с главой Минсельхоза РФ.Как отметили в пресс-службе областной администрации, индекс сельхозпроизводства в Ленобласти за прошлый год составил 100,7%, что выше среднего по стране. По итогам 2021 года Ленинградская область стала одним из лидеров по производству молочной продукции. Также крепкие позиции регион занимает в пищевой и перерабатывающей промышленности."В 2022 году в восемь раз увеличено федеральное финансирование мелиоративных мероприятий в области", — подчеркнули в пресс-службе.Там добавили, что на встрече также обсуждались вопросы выделения из федерального бюджета дополнительных средств на корма для животных, лимитов по льготному кредитованию и проведение в Ленинградской области открытого чемпионата России по пахоте.Дрозденко напомнил, что область готовится в августе принять девятый чемпионат пахарей России, в котором смогут участвовать и пахари из дружественных государств. К чемпионату будет приурочена Аграрная неделя Ленинградской области с большой деловой, культурной программой.

https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)