https://ria.ru/20220428/lenoblast-1785991904.html
Власти Ленобласти считают приоритетной поддержку АПК
Власти Ленобласти считают приоритетной поддержку АПК - РИА Новости, 28.04.2022
Власти Ленобласти считают приоритетной поддержку АПК
Власти Ленинградской области считают главной задачей поддержку агропромышленного комплекса региона и увеличение производства агропродукции, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:20
2022-04-28T17:20
2022-04-28T17:20
ленинградская область
александр дрозденко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_0:45:2899:1676_1920x0_80_0_0_efe348d8286d2c2d4cb0eb929036ab9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области считают главной задачей поддержку агропромышленного комплекса региона и увеличение производства агропродукции, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Планируется увеличить производство молока и мяса. В сфере птицеводства — в течение пяти лет выйти на производство четырех миллиардов яиц в год. Для увеличения производства овощей и картофеля, так называемого борщевого набора, область вводит дополнительные субсидии. Мы благодарим министерство сельского хозяйства, правительство страны за поддержку. За счёт стабильного финансирования из федерального и регионального бюджетов область спокойно вошла в посевную и у нас есть все для того, что быть с урожаем осенью", — сказал Дрозденко на встрече с главой Минсельхоза РФ.Как отметили в пресс-службе областной администрации, индекс сельхозпроизводства в Ленобласти за прошлый год составил 100,7%, что выше среднего по стране. По итогам 2021 года Ленинградская область стала одним из лидеров по производству молочной продукции. Также крепкие позиции регион занимает в пищевой и перерабатывающей промышленности."В 2022 году в восемь раз увеличено федеральное финансирование мелиоративных мероприятий в области", — подчеркнули в пресс-службе.Там добавили, что на встрече также обсуждались вопросы выделения из федерального бюджета дополнительных средств на корма для животных, лимитов по льготному кредитованию и проведение в Ленинградской области открытого чемпионата России по пахоте.Дрозденко напомнил, что область готовится в августе принять девятый чемпионат пахарей России, в котором смогут участвовать и пахари из дружественных государств. К чемпионату будет приурочена Аграрная неделя Ленинградской области с большой деловой, культурной программой.
https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_64d2fc9cbdf5ce2169ae29f1ee1a8b2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости.
Власти Ленинградской области считают главной задачей поддержку агропромышленного комплекса региона и увеличение производства агропродукции, сообщил губернатор Александр Дрозденко
.
"Планируется увеличить производство молока и мяса. В сфере птицеводства — в течение пяти лет выйти на производство четырех миллиардов яиц в год. Для увеличения производства овощей и картофеля, так называемого борщевого набора, область вводит дополнительные субсидии. Мы благодарим министерство сельского хозяйства, правительство страны за поддержку. За счёт стабильного финансирования из федерального и регионального бюджетов область спокойно вошла в посевную и у нас есть все для того, что быть с урожаем осенью", — сказал Дрозденко на встрече с главой Минсельхоза РФ.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, индекс сельхозпроизводства в Ленобласти за прошлый год составил 100,7%, что выше среднего по стране. По итогам 2021 года Ленинградская область стала одним из лидеров по производству молочной продукции. Также крепкие позиции регион занимает в пищевой и перерабатывающей промышленности.
"В 2022 году в восемь раз увеличено федеральное финансирование мелиоративных мероприятий в области", — подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что на встрече также обсуждались вопросы выделения из федерального бюджета дополнительных средств на корма для животных, лимитов по льготному кредитованию и проведение в Ленинградской области открытого чемпионата России по пахоте.
Дрозденко напомнил, что область готовится в августе принять девятый чемпионат пахарей России, в котором смогут участвовать и пахари из дружественных государств. К чемпионату будет приурочена Аграрная неделя Ленинградской области с большой деловой, культурной программой.