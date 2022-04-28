https://ria.ru/20220428/kruizy-1785953460.html
В Крыму назвали дату возобновления круизов по Черному морю
В Крыму назвали дату возобновления круизов по Черному морю - РИА Новости, 28.04.2022
В Крыму назвали дату возобновления круизов по Черному морю
Возобновление круизов по Черному морю планируется с июля, сообщила начальник управления министерства транспорта Крыма Марина Рытикова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:42
2022-04-28T17:42
2022-04-28T17:42
туризм
туризм
князь владимир
черное море
ялта
сочи
новороссийск
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Возобновление круизов по Черному морю планируется с июля, сообщила начальник управления министерства транспорта Крыма Марина Рытикова.Судно "Князь Владимир" заходит в Ялту ежегодно, рассказала чиновница. В этом году остановки корабля запланированы на период с июля по сентябрь, но точная дата начала его навигации будет зависеть от решения о возобновлении судоходства в Черном море, добавила она.РИА Новости не располагает информацией о возобновлении путешествий на этом корабле от оператора сообщения ООО "Черноморские круизы".Лайнер "Князь Владимир" совершает круизные поездки с 11 июня 2017 года по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Отдых туристов длится до недели. В прошлом году путешествия переносились несколько раз из-за сложной эпидемиологической ситуации и в итоге не состоялись.
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784154511.html
черное море
ялта
сочи
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, князь владимир, черное море, ялта, сочи, новороссийск, краснодарский край, республика крым, севастополь
В Крыму назвали дату возобновления круизов по Черному морю
В Крыму назвали дату возобновления круизов по Черному морю лайнера "Князь Владимир"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Возобновление круизов по Черному морю планируется с июля, сообщила начальник управления министерства транспорта Крыма Марина Рытикова.
Судно "Князь Владимир" заходит в Ялту ежегодно, рассказала чиновница. В этом году остановки корабля запланированы на период с июля по сентябрь, но точная дата начала его навигации будет зависеть от решения о возобновлении судоходства в Черном море, добавила она.
РИА Новости не располагает информацией о возобновлении путешествий на этом корабле от оператора сообщения ООО "Черноморские круизы".
Лайнер "Князь Владимир" совершает круизные поездки с 11 июня 2017 года по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Отдых туристов длится до недели.
В прошлом году путешествия переносились несколько раз из-за сложной эпидемиологической ситуации и в итоге не состоялись.