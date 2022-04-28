https://ria.ru/20220428/kruizy-1785953460.html

В Крыму назвали дату возобновления круизов по Черному морю

В Крыму назвали дату возобновления круизов по Черному морю - РИА Новости, 28.04.2022

В Крыму назвали дату возобновления круизов по Черному морю

Возобновление круизов по Черному морю планируется с июля, сообщила начальник управления министерства транспорта Крыма Марина Рытикова. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:42

2022-04-28T17:42

2022-04-28T17:42

туризм

туризм

князь владимир

черное море

ялта

сочи

новороссийск

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Возобновление круизов по Черному морю планируется с июля, сообщила начальник управления министерства транспорта Крыма Марина Рытикова.Судно "Князь Владимир" заходит в Ялту ежегодно, рассказала чиновница. В этом году остановки корабля запланированы на период с июля по сентябрь, но точная дата начала его навигации будет зависеть от решения о возобновлении судоходства в Черном море, добавила она.РИА Новости не располагает информацией о возобновлении путешествий на этом корабле от оператора сообщения ООО "Черноморские круизы".Лайнер "Князь Владимир" совершает круизные поездки с 11 июня 2017 года по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Отдых туристов длится до недели. В прошлом году путешествия переносились несколько раз из-за сложной эпидемиологической ситуации и в итоге не состоялись.

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784154511.html

черное море

ялта

сочи

новороссийск

краснодарский край

республика крым

севастополь

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, князь владимир, черное море, ялта, сочи, новороссийск, краснодарский край, республика крым, севастополь