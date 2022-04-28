https://ria.ru/20220428/krid-1785929910.html

"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида

"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида - РИА Новости, 28.04.2022

"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида

Поклонники оценили новую прическу Егора Крида на свежей фотографии в социальных сетях. У певца значительно отросли и завились волосы. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:31

2022-04-28T15:31

2022-04-28T15:31

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поклонники оценили новую прическу Егора Крида на свежей фотографии в социальных сетях. У певца значительно отросли и завились волосы.Другие пользователи не оценили изменений во внешнем виде артиста.Сам певец написал, что "зависает" на репетиции с детьми: Егор – один из наставников проекта "Голос. Дети". Для съемок в шоу Крид прилетел из Дубая. Он признавался, что после небольшого перерыва к нему вернулись панические атаки.

https://ria.ru/20220415/zhukov-1783761818.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, егор крид, шоу-бизнес