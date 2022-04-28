https://ria.ru/20220428/krid-1785929910.html
"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида
"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида - РИА Новости, 28.04.2022
"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида
Поклонники оценили новую прическу Егора Крида на свежей фотографии в социальных сетях. У певца значительно отросли и завились волосы. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:31
2022-04-28T15:31
2022-04-28T15:31
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поклонники оценили новую прическу Егора Крида на свежей фотографии в социальных сетях. У певца значительно отросли и завились волосы.Другие пользователи не оценили изменений во внешнем виде артиста.Сам певец написал, что "зависает" на репетиции с детьми: Егор – один из наставников проекта "Голос. Дети". Для съемок в шоу Крид прилетел из Дубая. Он признавался, что после небольшого перерыва к нему вернулись панические атаки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, егор крид, шоу-бизнес
"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида
Поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида и сравнили ее с львиной гривой