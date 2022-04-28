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"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида - РИА Новости, 28.04.2022
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Шоубиз
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"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида
"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида - РИА Новости, 28.04.2022
"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида
Поклонники оценили новую прическу Егора Крида на свежей фотографии в социальных сетях. У певца значительно отросли и завились волосы. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:31
2022-04-28T15:31
шоубиз
знаменитости
егор крид
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поклонники оценили новую прическу Егора Крида на свежей фотографии в социальных сетях. У певца значительно отросли и завились волосы.Другие пользователи не оценили изменений во внешнем виде артиста.Сам певец написал, что "зависает" на репетиции с детьми: Егор – один из наставников проекта "Голос. Дети". Для съемок в шоу Крид прилетел из Дубая. Он признавался, что после небольшого перерыва к нему вернулись панические атаки.
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знаменитости, егор крид, шоу-бизнес
15:31 28.04.2022
 
"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида

Поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида и сравнили ее с львиной гривой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поклонники оценили новую прическу Егора Крида на свежей фотографии в социальных сетях. У певца значительно отросли и завились волосы.

"На писателя похож", "Львиная грива", "Красивые кудри получились. Крадется подозрение, что ты их специально отращивал все это время, чтобы был такой классный хаер", – написали в комментариях.

Другие пользователи не оценили изменений во внешнем виде артиста.

"Ему намного лучше с короткими волосами", "Что на голове? Не очень", – отметили подписчики.

Сам певец написал, что "зависает" на репетиции с детьми: Егор – один из наставников проекта "Голос. Дети". Для съемок в шоу Крид прилетел из Дубая. Он признавался, что после небольшого перерыва к нему вернулись панические атаки.
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