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12:25 28.04.2022 (обновлено: 12:41 28.04.2022)
Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона
Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Гордона
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата изучить и проанализировать содержание печатных изданий, автором которых является украинский журналист Дмитрий Гордон. Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ряде СМИ и соцсетях опубликованы обращения к следователям о необходимости оценки данному факту.
В настоящее время Главным следственным управлением СК России против Гордона расследуется дело по статьям "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны", "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности", "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ". Подчеркивается, что в рамках расследования будут изучены обращения, а также проанализируется содержание этих книг, "по результатам которого следователи дадут правовую оценку законности их распространения на территории России".