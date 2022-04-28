https://ria.ru/20220428/gordon-1785913640.html

Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона

Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона - РИА Новости, 28.04.2022

Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:25

2022-04-28T12:25

2022-04-28T12:41

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

александр бастрыкин

дмитрий гордон

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата изучить и проанализировать содержание печатных изданий, автором которых является украинский журналист Дмитрий Гордон. Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ряде СМИ и соцсетях опубликованы обращения к следователям о необходимости оценки данному факту.В настоящее время Главным следственным управлением СК России против Гордона расследуется дело по статьям "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны", "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности", "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ". Подчеркивается, что в рамках расследования будут изучены обращения, а также проанализируется содержание этих книг, "по результатам которого следователи дадут правовую оценку законности их распространения на территории России".

https://ria.ru/20220427/eksmo-1785842366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, александр бастрыкин, дмитрий гордон, украина, ситуация в днр и лнр