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Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона - РИА Новости, 28.04.2022
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Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона
Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона - РИА Новости, 28.04.2022
Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:25
2022-04-28T12:41
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
александр бастрыкин
дмитрий гордон
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата изучить и проанализировать содержание печатных изданий, автором которых является украинский журналист Дмитрий Гордон. Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ряде СМИ и соцсетях опубликованы обращения к следователям о необходимости оценки данному факту.В настоящее время Главным следственным управлением СК России против Гордона расследуется дело по статьям "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны", "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности", "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ". Подчеркивается, что в рамках расследования будут изучены обращения, а также проанализируется содержание этих книг, "по результатам которого следователи дадут правовую оценку законности их распространения на территории России".
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, александр бастрыкин, дмитрий гордон, украина, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
12:25 28.04.2022 (обновлено: 12:41 28.04.2022)
 
Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста Гордона

Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Гордона

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата изучить и проанализировать содержание печатных изданий, автором которых является украинский журналист Дмитрий Гордон. Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ряде СМИ и соцсетях опубликованы обращения к следователям о необходимости оценки данному факту.
В настоящее время Главным следственным управлением СК России против Гордона расследуется дело по статьям "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны", "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности", "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ". Подчеркивается, что в рамках расследования будут изучены обращения, а также проанализируется содержание этих книг, "по результатам которого следователи дадут правовую оценку законности их распространения на территории России".
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 23:01
"Эксмо" приостановило продажу книг украинского журналиста Гордона
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинДмитрий ГордонУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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