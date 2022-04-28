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В Евросоюзе заявили, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции - РИА Новости, 28.04.2022
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В Евросоюзе заявили, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции
В Евросоюзе заявили, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции - РИА Новости, 28.04.2022
В Евросоюзе заявили, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции
Схема оплаты за поставки российского газа с открытием двух счетов в рублях и евро нарушает санкции ЕС, так как компания-покупатель не контролирует движение... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:18
2022-04-28T16:18
экономика
россия
евросоюз
газпром
санкции
санкции в отношении россии
природный газ
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Схема оплаты за поставки российского газа с открытием двух счетов в рублях и евро нарушает санкции ЕС, так как компания-покупатель не контролирует движение средств, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Евросоюза.Он комментировал заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что компании, которые будут осуществлять оплату за российский газ в рублях, таким образом нарушат европейские санкции против России."Нарушением было бы открытие второго счета в рублях в рамках выполнения обязательства по указу", - сказал европейский представитель. По его словам, в указе, регулирующем оплату за российский газ, содержится обязательство переводить евро в рубли на другой счет, который компания не контролирует, что является нарушением санкций.Представитель ЕС настаивает, что платеж за газ должен считаться совершенным после перевода средств в валюте, указанной в контракте - долларах или евро."Нарушением санкций было бы признание компаниями, что платеж не осуществлен после перевода евро, что платеж будет завершен только после конвертации на счет в рублях, которая производится в одностороннем порядке", - сказал европейский представитель.Он пояснил, что когда глава ЕК сказала, что платить в рублях является обходом санкций, подразумевалась оплата в рублях, которая проходит через систему двух счетов.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом"."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.
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экономика, россия, евросоюз, газпром, санкции, санкции в отношении россии, природный газ, в мире
16:18 28.04.2022
 
В Евросоюзе заявили, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции

Представитель ЕС: схема оплаты за газ с открытием счетов в рублях нарушает санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Схема оплаты за поставки российского газа с открытием двух счетов в рублях и евро нарушает санкции ЕС, так как компания-покупатель не контролирует движение средств, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Евросоюза.
Он комментировал заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что компании, которые будут осуществлять оплату за российский газ в рублях, таким образом нарушат европейские санкции против России.
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"Нарушением было бы открытие второго счета в рублях в рамках выполнения обязательства по указу", - сказал европейский представитель. По его словам, в указе, регулирующем оплату за российский газ, содержится обязательство переводить евро в рубли на другой счет, который компания не контролирует, что является нарушением санкций.
Представитель ЕС настаивает, что платеж за газ должен считаться совершенным после перевода средств в валюте, указанной в контракте - долларах или евро.
"Нарушением санкций было бы признание компаниями, что платеж не осуществлен после перевода евро, что платеж будет завершен только после конвертации на счет в рублях, которая производится в одностороннем порядке", - сказал европейский представитель.
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Он пояснил, что когда глава ЕК сказала, что платить в рублях является обходом санкций, подразумевалась оплата в рублях, которая проходит через систему двух счетов.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.
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