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Транзит газа через Украину может вырасти на 30 процентов - РИА Новости, 28.04.2022
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Транзит газа через Украину может вырасти на 30 процентов
Транзит газа через Украину может вырасти на 30 процентов - РИА Новости, 28.04.2022
Транзит газа через Украину может вырасти на 30 процентов
Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг может вырасти на 30%, до 63,4 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:08
2022-04-28T09:08
экономика
урсула фон дер ляйен
польша
германия
украина
еврокомиссия
pgnig
газпром
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг может вырасти на 30%, до 63,4 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, на 28 апреля составляют 63,4 миллиона кубометров после 48,7 миллиона днем ранее. Показатель вырос на 30%. При этом он в 1,7 раза меньше объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" остаются на уровне среды, в пять раз выше уровня вторника и почти вдвое - понедельника, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.По данным компании, на газовые сутки 28 апреля заявка составляет почти 1,275 миллиона кубометров в час, что близко к показателю накануне - 1,232 миллиона кубометров. Уровень во вторник был близок к 237 тысячам кубометров, а в понедельник - к 723 тысячам.Рост показателя может быть связан с тем, что "Газпром" утром в среду приостановил поставки газа польской компании PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" в связи с их непринятием новой системы расчетов в рублях.Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Однако пока он остается невостребованным компанией и с 7 апреля работает в режиме реверса, то есть поток газа идёт из Германии в Польшу, а не наоборот.Сейчас Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html
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экономика, урсула фон дер ляйен, польша, германия, украина, еврокомиссия, pgnig, газпром, оператор гтс украины
09:08 28.04.2022
 
Транзит газа через Украину может вырасти на 30 процентов

Транзит газа через Украину может вырасти на 30 процентов — до 63,4 миллиона кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг может вырасти на 30%, до 63,4 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, на 28 апреля составляют 63,4 миллиона кубометров после 48,7 миллиона днем ранее. Показатель вырос на 30%. При этом он в 1,7 раза меньше объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
08:00
Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ
Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" остаются на уровне среды, в пять раз выше уровня вторника и почти вдвое - понедельника, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.
По данным компании, на газовые сутки 28 апреля заявка составляет почти 1,275 миллиона кубометров в час, что близко к показателю накануне - 1,232 миллиона кубометров. Уровень во вторник был близок к 237 тысячам кубометров, а в понедельник - к 723 тысячам.
Рост показателя может быть связан с тем, что "Газпром" утром в среду приостановил поставки газа польской компании PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" в связи с их непринятием новой системы расчетов в рублях.
Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Однако пока он остается невостребованным компанией и с 7 апреля работает в режиме реверса, то есть поток газа идёт из Германии в Польшу, а не наоборот.
Сейчас Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 18:09
Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России
 
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенПольшаГерманияУкраинаЕврокомиссияPGNiGГазпромОператор ГТС Украины
 
 
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