Транзит газа через Украину может вырасти на 30 процентов
Транзит газа через Украину может вырасти на 30 процентов — до 63,4 миллиона кубометров
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг может вырасти на 30%, до 63,4 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, на 28 апреля составляют 63,4 миллиона кубометров после 48,7 миллиона днем ранее. Показатель вырос на 30%. При этом он в 1,7 раза меньше объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
По данным компании, на газовые сутки 28 апреля заявка составляет почти 1,275 миллиона кубометров в час, что близко к показателю накануне - 1,232 миллиона кубометров. Уровень во вторник был близок к 237 тысячам кубометров, а в понедельник - к 723 тысячам.
Рост показателя может быть связан с тем, что "Газпром" утром в среду приостановил поставки газа польской компании PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" в связи с их непринятием новой системы расчетов в рублях.
Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Однако пока он остается невостребованным компанией и с 7 апреля работает в режиме реверса, то есть поток газа идёт из Германии в Польшу, а не наоборот.
Сейчас Польша и Болгария получают "голубое топливо" от стран-соседей по Евросоюзу, заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.