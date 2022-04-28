https://ria.ru/20220428/erdogan-1785938856.html

Эрдоган заявил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине

Эрдоган заявил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине - РИА Новости, 28.04.2022

Эрдоган заявил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг заявил российскому коллеге Владимиру Путину о намерении Анкары продолжить свои... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:59

2022-04-28T13:59

2022-04-28T14:19

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг заявил российскому коллеге Владимиру Путину о намерении Анкары продолжить свои посреднические усилия для преодоления кризиса между Москвой и Киевом."Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена с решимостью и искренностью продолжать свои усилия по преодолению этого кризиса между двумя соседями и установлению мира", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера."Заявив, что Турция готова взять на себя инициативу по прекращению войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру, президент Эрдоган выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе, наращивая импульс, набранный в ходе стамбульского процесса", - сообщила канцелярия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785935826.html

https://ria.ru/20220427/vstrecha-1785678792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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