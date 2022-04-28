https://ria.ru/20220428/chernobyl-1786017290.html

МИД: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС не поступало

МИД: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС не поступало - РИА Новости, 28.04.2022

МИД: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС не поступало

МИД России опровергает сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам, никаких претензий к российским военным после их ухода со стороны... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:52

2022-04-28T18:52

2022-04-28T19:03

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД России опровергает сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам, никаких претензий к российским военным после их ухода со стороны администрации ЧАЭС не имелось, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Представители киевского режима продолжают распространять инсинуации относительно пребывания российских военных на украинских ядерных объектах, что якобы нанесло ущерб ядерной и физической ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС). Эти ничем не подкрепленные информационные вбросы тиражируются в том числе в контексте недавней поездки на Украину делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси", - говорится в комментарии, опубликованном на портале МИД РФ.Что касается ЧАЭС, то 31 марта она была передана подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии РФ украинскому персоналу станции по акту приема-передачи. "Согласно этому документу никаких претензий к российским военным со стороны администрации ЧАЭС не имелось", - отметила представитель МИД РФ.Отмечается, что российская сторона уже неоднократно опровергала лживые утверждения Киева о якобы случаях "мародерства" на ЧАЭС и Центральной аналитической лаборатории "Экоцентр" в период нахождения там военных РФ, росте уровня радиации в районе станции."Обращали внимание на неприглядные случаи преднамеренного нарушения электроснабжения ЧАЭС в результате подрыва именно украинскими диверсантами линии электропередач и последующего его восстановления совместными усилиями России и Белоруссии, о чем умалчивают киевские пропагандисты. Достоверная информация об истинном положении дел на объектах не раз передавалась нами по линии МАГАТЭ – на этот счет публиковались российские информационные циркуляры. Располагаем всеми необходимыми доказательствами, в том числе фото- и видеоматериалами, из которых четко следует, что обвинения в наш адрес со стороны киевского режима ни на чем не основаны", - уточнила Захарова.

https://ria.ru/20220427/nota-1785843871.html

https://ria.ru/20220422/chaes-1785012582.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чернобыль, в мире, россия, украина, магатэ, чернобыльская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр