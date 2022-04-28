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МИД: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС не поступало - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/chernobyl-1786017290.html
МИД: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС не поступало
МИД: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС не поступало - РИА Новости, 28.04.2022
МИД: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС не поступало
МИД России опровергает сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам, никаких претензий к российским военным после их ухода со стороны... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:52
2022-04-28T19:03
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чернобыль
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украина
магатэ
чернобыльская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД России опровергает сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам, никаких претензий к российским военным после их ухода со стороны администрации ЧАЭС не имелось, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Представители киевского режима продолжают распространять инсинуации относительно пребывания российских военных на украинских ядерных объектах, что якобы нанесло ущерб ядерной и физической ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС). Эти ничем не подкрепленные информационные вбросы тиражируются в том числе в контексте недавней поездки на Украину делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси", - говорится в комментарии, опубликованном на портале МИД РФ.Что касается ЧАЭС, то 31 марта она была передана подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии РФ украинскому персоналу станции по акту приема-передачи. "Согласно этому документу никаких претензий к российским военным со стороны администрации ЧАЭС не имелось", - отметила представитель МИД РФ.Отмечается, что российская сторона уже неоднократно опровергала лживые утверждения Киева о якобы случаях "мародерства" на ЧАЭС и Центральной аналитической лаборатории "Экоцентр" в период нахождения там военных РФ, росте уровня радиации в районе станции."Обращали внимание на неприглядные случаи преднамеренного нарушения электроснабжения ЧАЭС в результате подрыва именно украинскими диверсантами линии электропередач и последующего его восстановления совместными усилиями России и Белоруссии, о чем умалчивают киевские пропагандисты. Достоверная информация об истинном положении дел на объектах не раз передавалась нами по линии МАГАТЭ – на этот счет публиковались российские информационные циркуляры. Располагаем всеми необходимыми доказательствами, в том числе фото- и видеоматериалами, из которых четко следует, что обвинения в наш адрес со стороны киевского режима ни на чем не основаны", - уточнила Захарова.
https://ria.ru/20220427/nota-1785843871.html
https://ria.ru/20220422/chaes-1785012582.html
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чернобыль, в мире, россия, украина, магатэ, чернобыльская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
18:52 28.04.2022 (обновлено: 19:03 28.04.2022)
 
МИД: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС не поступало

Захарова: претензий к российским военным от администрации ЧАЭС после их ухода не поступало

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД России опровергает сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам, никаких претензий к российским военным после их ухода со стороны администрации ЧАЭС не имелось, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Представители киевского режима продолжают распространять инсинуации относительно пребывания российских военных на украинских ядерных объектах, что якобы нанесло ущерб ядерной и физической ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС). Эти ничем не подкрепленные информационные вбросы тиражируются в том числе в контексте недавней поездки на Украину делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси", - говорится в комментарии, опубликованном на портале МИД РФ.
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Что касается ЧАЭС, то 31 марта она была передана подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии РФ украинскому персоналу станции по акту приема-передачи. "Согласно этому документу никаких претензий к российским военным со стороны администрации ЧАЭС не имелось", - отметила представитель МИД РФ.
Отмечается, что российская сторона уже неоднократно опровергала лживые утверждения Киева о якобы случаях "мародерства" на ЧАЭС и Центральной аналитической лаборатории "Экоцентр" в период нахождения там военных РФ, росте уровня радиации в районе станции.
"Обращали внимание на неприглядные случаи преднамеренного нарушения электроснабжения ЧАЭС в результате подрыва именно украинскими диверсантами линии электропередач и последующего его восстановления совместными усилиями России и Белоруссии, о чем умалчивают киевские пропагандисты. Достоверная информация об истинном положении дел на объектах не раз передавалась нами по линии МАГАТЭ – на этот счет публиковались российские информационные циркуляры. Располагаем всеми необходимыми доказательствами, в том числе фото- и видеоматериалами, из которых четко следует, что обвинения в наш адрес со стороны киевского режима ни на чем не основаны", - уточнила Захарова.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЧернобыльВ миреРоссияУкраинаМАГАТЭЧернобыльская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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