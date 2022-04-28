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Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу - РИА Новости, 28.04.2022
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Туризм
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Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу
Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу - РИА Новости, 28.04.2022
Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу
Авиакомпания "Россия" сообщила о планах открыть подразделение в Красноярском крае, чтобы оттуда летать как по маршрутам внутри страны, так и за границу. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T05:41
2022-04-28T12:09
туризм
туризм
красноярск
красноярский край
россия
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
sukhoi superjet
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" сообщила о планах открыть подразделение в Красноярском крае, чтобы оттуда летать как по маршрутам внутри страны, так и за границу.Пока "Россия" летает в Красноярск только из Санкт-Петербурга. Полеты из других городов планируются с июня, сейчас формируется расписание.Как отметили в авиакомпании, открытие нового подразделения — это шаг к созданию крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска.Перевозчик планирует на первом этапе принять на работу в регионе около ста человек — специалистов наземных служб и членов кабинных экипажей. По большинству направлений планируется летать на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Часть парка авиакомпания разместит в аэропорту Емельяново.
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туризм, красноярск, красноярский край, россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты
05:41 28.04.2022 (обновлено: 12:09 28.04.2022)
 
Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу

"Россия" создаст подразделение в Красноярском крае, планирует рейсы в регионы и за рубеж

© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в FacebookСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в Facebook
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" сообщила о планах открыть подразделение в Красноярском крае, чтобы оттуда летать как по маршрутам внутри страны, так и за границу.

"Россия" приняла решение о создании подразделения в Красноярском крае в рамках задачи по развитию хаба группы "Аэрофлот" в Сибири. Планируются как межрегиональные полеты — в шесть субъектов России, так и за рубеж", — говорится в релизе.

Пока "Россия" летает в Красноярск только из Санкт-Петербурга. Полеты из других городов планируются с июня, сейчас формируется расписание.
Как отметили в авиакомпании, открытие нового подразделения — это шаг к созданию крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска.
Перевозчик планирует на первом этапе принять на работу в регионе около ста человек — специалистов наземных служб и членов кабинных экипажей. По большинству направлений планируется летать на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Часть парка авиакомпания разместит в аэропорту Емельяново.
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