https://ria.ru/20220428/aviakompaniya-1785775055.html
Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу
Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу - РИА Новости, 28.04.2022
Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу
Авиакомпания "Россия" сообщила о планах открыть подразделение в Красноярском крае, чтобы оттуда летать как по маршрутам внутри страны, так и за границу. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T05:41
2022-04-28T05:41
2022-04-28T12:09
туризм
туризм
красноярск
красноярский край
россия
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
sukhoi superjet
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" сообщила о планах открыть подразделение в Красноярском крае, чтобы оттуда летать как по маршрутам внутри страны, так и за границу.Пока "Россия" летает в Красноярск только из Санкт-Петербурга. Полеты из других городов планируются с июня, сейчас формируется расписание.Как отметили в авиакомпании, открытие нового подразделения — это шаг к созданию крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска.Перевозчик планирует на первом этапе принять на работу в регионе около ста человек — специалистов наземных служб и членов кабинных экипажей. По большинству направлений планируется летать на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Часть парка авиакомпания разместит в аэропорту Емельяново.
https://ria.ru/20220314/turisty-1778017512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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05:41 28.04.2022 (обновлено: 12:09 28.04.2022)
Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу
"Россия" создаст подразделение в Красноярском крае, планирует рейсы в регионы и за рубеж