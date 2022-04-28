https://ria.ru/20220428/aviakompaniya-1785775055.html

Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу

Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу - РИА Новости, 28.04.2022

Авиакомпания "Россия" начнет летать из Красноярска в регионы и за границу

Авиакомпания "Россия" сообщила о планах открыть подразделение в Красноярском крае, чтобы оттуда летать как по маршрутам внутри страны, так и за границу. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T05:41

2022-04-28T05:41

2022-04-28T12:09

туризм

туризм

красноярск

красноярский край

россия

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

sukhoi superjet

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" сообщила о планах открыть подразделение в Красноярском крае, чтобы оттуда летать как по маршрутам внутри страны, так и за границу.Пока "Россия" летает в Красноярск только из Санкт-Петербурга. Полеты из других городов планируются с июня, сейчас формируется расписание.Как отметили в авиакомпании, открытие нового подразделения — это шаг к созданию крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска.Перевозчик планирует на первом этапе принять на работу в регионе около ста человек — специалистов наземных служб и членов кабинных экипажей. По большинству направлений планируется летать на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Часть парка авиакомпания разместит в аэропорту Емельяново.

https://ria.ru/20220314/turisty-1778017512.html

красноярск

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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