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Поддержка воронежского АПК в 2022 году составит 7,5 миллиарда рублей

Поддержка воронежского АПК в 2022 году составит 7,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.04.2022

Поддержка воронежского АПК в 2022 году составит 7,5 миллиарда рублей

Агропромышленный комплекс Воронежской области получит в этому году 7,5 миллиарда рублей государственной поддержки, сообщает областная дума. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:56

2022-04-28T09:56

2022-04-28T09:56

воронежская область

экономика

владимир нетесов

россия

воронежская область

санкт-петербург

госдума рф

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Агропромышленный комплекс Воронежской области получит в этому году 7,5 миллиарда рублей государственной поддержки, сообщает областная дума.В среду, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей. В нем приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы, председатели законодательных собраний субъектов РФ и представители правительства России. Парламентарии обсудили план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в субъектах РФ в условиях санкционного давления и вопросы обеспечения финансовой устойчивости регионов.Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, в текущих условиях роль области, как одного из регионов-лидеров агропромышленного комплекса и гарантов продовольственной безопасности страны, многократно возрастает. Вопросы развития регионального АПК в условиях санкций стратегические и находится на особом контроле органов власти."В текущем году общий объем государственной поддержки АПК области из федерального и областного бюджетов составляет 7,5 миллиарда рублей. Субсидии предоставляются как на условиях софинансирования из федерального бюджета, так и исключительно за счет средств регионального бюджета. Из федерального бюджета предусмотрено более 5 миллиардов рублей. На обеспечение софинансирования из областного бюджета выделено свыше 1 миллиарда. А для оказания только областной государственной поддержки по ряду значимых для региона направлений в бюджете Воронежской области в 2022 году утверждены средства в объеме более 1,4 миллиарда рублей. Меры государственной поддержки осуществляются по 41 направлению, - рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.Спикер регионального парламента отметил, что в области сформирована система мониторинга мер поддержки граждан и экономики в условиях санкционного давления, изучается ситуация на финансовом рынке региона, в сельском хозяйстве.На сегодняшний день по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей выдано 125 кредитов на сумму 9,5 миллиарда рублей."Если потребуется, региональные законодатели готовы оперативно сформировать нормативную базу для дополнительного стимулирования развития агропромышленного сектора, сформулировать предложения, направленные на повышение эффективности различных форм господдержки. Наша основная задача - не допустить падения качества жизни граждан и их доходов, в том числе и на селе", - сказал Нетёсов.

https://ria.ru/20220422/gazifikatsiya-1784957325.html

https://ria.ru/20220427/deti-1785800866.html

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Ольга Маркова

экономика, владимир нетесов, россия, воронежская область, санкт-петербург, госдума рф, воронежская областная дума