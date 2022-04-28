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Путин проинформировал лидера Анголы о целях спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
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Путин проинформировал лидера Анголы о целях спецоперации на Украине
Путин проинформировал лидера Анголы о целях спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Путин проинформировал лидера Анголы о целях спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Анголы Жоау Лоуренсу информировал его о целях спецоперации по защите Донбасса, а также дал... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:15
2022-04-28T13:15
владимир путин
ангола
украина
донбасс
россия
жоау лоуренсу
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Анголы Жоау Лоуренсу информировал его о целях спецоперации по защите Донбасса, а также дал оценки положения дел на переговорах с Украиной, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе ангольской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом республики Ангола Жоау Лоуренсу ... По просьбе Жоау Лоуренсу Владимир Путин информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями", - говорится в сообщении.Добавляется, что с обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных отношений. Подтвержден настрой на их дальнейшее развитие, включая сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сферах.Стороны также условились о продолжении контактов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785885393.html
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владимир путин, ангола, украина, донбасс, россия, жоау лоуренсу
13:15 28.04.2022
 
Путин проинформировал лидера Анголы о целях спецоперации на Украине

Президент Путин проинформировал лидера Анголы Лоуренсу о целях спецоперации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Анголы Жоау Лоуренсу информировал его о целях спецоперации по защите Донбасса, а также дал оценки положения дел на переговорах с Украиной, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе ангольской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом республики Ангола Жоау Лоуренсу ... По просьбе Жоау Лоуренсу Владимир Путин информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных отношений. Подтвержден настрой на их дальнейшее развитие, включая сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сферах.
Стороны также условились о продолжении контактов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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