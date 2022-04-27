https://ria.ru/20220427/zarplata-1785652758.html

Треть россиян заявила о росте зарплат с начала 2021 года

Треть россиян заявила о росте зарплат с начала 2021 года - РИА Новости, 27.04.2022

Треть россиян заявила о росте зарплат с начала 2021 года

Зарплаты трети россиян выросли с начала 2021 года, при этом каждый шестой столкнулся с задержкой в ее выплате, показало исследование HeadHunter, которое есть у... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T05:28

2022-04-27T05:28

2022-04-27T07:15

общество

зарплата

зарплаты

россия

headhunter

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Зарплаты трети россиян выросли с начала 2021 года, при этом каждый шестой столкнулся с задержкой в ее выплате, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.По данным исследования, в 2022 году большинство россиян (84 процентов) не сталкивались с задержкой зарплаты. Остальные 16 процентов сталкивались с этим: 5,1 процента — в январе, 5,7 процента — в феврале, 5,6 процента — в марте.При этом в некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше среднего по стране. Так, в сферах искусства, развлечений, масс-медиа с несвоевременными выплатами столкнулись 31 процент, в туризме, гостиницах, ресторанах — 29 процентов, в строительстве, недвижимости — 28 процентов. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья (всего по шесть процентов).Говоря о динамике размера зарплат, треть респондентов (36 процентов) заявили, что по сравнению с началом 2021 года уровень их заработной платы увеличился, у 42 процентов она осталась без изменений. О падении ежемесячных доходов рассказал каждый пятый респондент (21 процент).Наиболее высока доля тех, у кого зарплаты выросли среди IT-специалистов (57 процентов), специалистов по добыче сырья (49 процентов), а также юристов и маркетологов (по 43 процента). Падение зарплат больше свойственно автомобильному бизнесу (36 процентов), продажам (34 процента), а также сфере гостеприимства и научно-образовательной сфере (по 30 процентов).Также исследование показало, что более чем у половины россиян (59 процентов), помимо зарплаты, периодически бывают премии. Чаще всего речь идет о ежемесячных (они есть у 19 процентов опрошенных) и годовых премиях (17 процентов).Кроме того, 12 процентов опрошенных рассказали, что у них в компании есть разовые премии за срочную или внеплановую работу и проекты, девять процентов получают премии раз в квартал, а три процентов — раз в полгода. При этом реже других премии получают представители автобизнеса (45 процентов), а чаще всех — банковские работники (82 процента), госслужащие (81 процент) и специалисты по добыче сырья (80 процентов).Исследование проводилось с 16 марта по 11 апреля 2022 года среди 7 264 российских соискателей.

https://ria.ru/20220421/premii-1784627246.html

https://ria.ru/20220414/zarplata-1783585359.html

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общество, зарплата, зарплаты, россия, headhunter