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Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР - РИА Новости, 27.04.2022
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Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР
Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР - РИА Новости, 27.04.2022
Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР
Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафосу с национальным Днем Свободы и отметил, что отношения между двумя странами динамично... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:14
2022-04-27T10:29
в мире
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брикс
сирил рамафоса
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафосу с национальным Днем Свободы и отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Свободы. Отношения между РФ и Южно-Африканской Республикой динамично развиваются в духе стратегического партнёрства. Налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Хорошую отдачу даёт координация усилий Москвы и Претории в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями РФ и ЮАР обеспечат дальнейшее наращивание комплекса взаимовыгодных российско-южноафриканских связей."Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности. От души желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавляется в телеграмме.
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в мире, россия, юар, москва, оон, брикс, сирил рамафоса, владимир путин
10:14 27.04.2022 (обновлено: 10:29 27.04.2022)
 
Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР

Путин поздравил президента ЮАР Рамафосу с национальным Днем Свободы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПретория, ЮАР
Претория, ЮАР - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафосу с национальным Днем Свободы и отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Свободы. Отношения между РФ и Южно-Африканской Республикой динамично развиваются в духе стратегического партнёрства. Налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Хорошую отдачу даёт координация усилий Москвы и Претории в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.
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14 апреля, 13:42Россия-Китай: Главное
Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в решении глобальных проблем
Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями РФ и ЮАР обеспечат дальнейшее наращивание комплекса взаимовыгодных российско-южноафриканских связей.
"Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности. От души желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавляется в телеграмме.
 
В миреРоссияЮАРМоскваООНБРИКССирил РамафосаВладимир Путин
 
 
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