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Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР

Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР - РИА Новости, 27.04.2022

Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР

Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафосу с национальным Днем Свободы и отметил, что отношения между двумя странами динамично... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:14

2022-04-27T10:14

2022-04-27T10:29

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафосу с национальным Днем Свободы и отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Свободы. Отношения между РФ и Южно-Африканской Республикой динамично развиваются в духе стратегического партнёрства. Налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Хорошую отдачу даёт координация усилий Москвы и Претории в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями РФ и ЮАР обеспечат дальнейшее наращивание комплекса взаимовыгодных российско-южноафриканских связей."Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности. От души желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавляется в телеграмме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, юар, москва, оон, брикс, сирил рамафоса, владимир путин