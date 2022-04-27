10:14 27.04.2022 (обновлено: 10:29 27.04.2022)
Путин поздравил Рамафосу с Днем Свободы ЮАР
Путин поздравил президента ЮАР Рамафосу с национальным Днем Свободы
Претория, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафосу с национальным Днем Свободы и отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Свободы. Отношения между РФ и Южно-Африканской Республикой динамично развиваются в духе стратегического партнёрства. Налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Хорошую отдачу даёт координация усилий Москвы и Претории в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями РФ и ЮАР обеспечат дальнейшее наращивание комплекса взаимовыгодных российско-южноафриканских связей.
"Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности. От души желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавляется в телеграмме.