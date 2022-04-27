https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785828944.html
Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково
Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково - РИА Новости, 27.04.2022
Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково
Самолет с летчиком Константином Ярошенко приземлился в Москве. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:34
2022-04-27T20:34
2022-04-27T22:04
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с летчиком Константином Ярошенко приземлился в Москве."Самолет приземлился во "Внуково", — заявил источник РИА Новости.Телеканал "Россия 1" также показал кадры воссоединения Ярошенко со своей семьей и долгие объятия.Сам Ярошенко, говоря о здоровье, отметил, что оно, "конечно, не очень". "Что со мной сделали власти США за эти 12 лет с момента похищения, с момента пыток, и отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее", — добавил он.Летчика ранее обменяли на осужденного в России гражданина США Тревора Рида.Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.Как заявил Ярошенко, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.На суде он не признал вину. С 1998 года россиянин занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
https://ria.ru/20220427/but-1785827468.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Константин Ярошенко встретился с родными в Москве
Константин Ярошенко встретился с родными в Москве по прилету во "Внуково"
2022-04-27T20:34
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Кортеж из "Внуково" после сообщений о прибытии Ярошенко в Москву
Кортеж из "Внуково" после сообщений о прибытии Ярошенко в Москву
2022-04-27T20:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, в мире, россия, сша
20:34 27.04.2022 (обновлено: 22:04 27.04.2022)
Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково
Самолет с Константином Ярошенко приземлился во Внуково
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с летчиком Константином Ярошенко приземлился в Москве.
"Самолет приземлился во "Внуково", — заявил источник РИА Новости.
Телеканал "Россия 1"
также показал кадры воссоединения Ярошенко со своей семьей и долгие объятия.
Сам Ярошенко, говоря о здоровье, отметил, что оно, "конечно, не очень".
"Что со мной сделали власти США за эти 12 лет с момента похищения, с момента пыток, и отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее", — добавил он.
Летчика ранее обменяли на осужденного в России
гражданина США Тревора Рида
.
Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии
и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.
Как заявил Ярошенко, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.
На суде он не признал вину. С 1998 года россиянин занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР
, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка
отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.
Тревор Рид, по версии следствия, в Москве
в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.