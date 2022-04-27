https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785828944.html

Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково

Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково - РИА Новости, 27.04.2022

Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково

Самолет с летчиком Константином Ярошенко приземлился в Москве. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:34

2022-04-27T20:34

2022-04-27T22:04

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с летчиком Константином Ярошенко приземлился в Москве."Самолет приземлился во "Внуково", — заявил источник РИА Новости.Телеканал "Россия 1" также показал кадры воссоединения Ярошенко со своей семьей и долгие объятия.Сам Ярошенко, говоря о здоровье, отметил, что оно, "конечно, не очень". "Что со мной сделали власти США за эти 12 лет с момента похищения, с момента пыток, и отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее", — добавил он.Летчика ранее обменяли на осужденного в России гражданина США Тревора Рида.Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.Как заявил Ярошенко, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.На суде он не признал вину. С 1998 года россиянин занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.

https://ria.ru/20220427/but-1785827468.html

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

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Севастиан Котов

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Константин Ярошенко встретился с родными в Москве Константин Ярошенко встретился с родными в Москве по прилету во "Внуково" 2022-04-27T20:34 true PT0M30S

Кортеж из "Внуково" после сообщений о прибытии Ярошенко в Москву Кортеж из "Внуково" после сообщений о прибытии Ярошенко в Москву 2022-04-27T20:34 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

москва, в мире, россия, сша