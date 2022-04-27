https://ria.ru/20220427/vov-1785702875.html

Примаков призвал россиян за рубежом не бояться носить георгиевскую ленту

Примаков призвал россиян за рубежом не бояться носить георгиевскую ленту - РИА Новости, 27.04.2022

Примаков призвал россиян за рубежом не бояться носить георгиевскую ленту

Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков призвал россиян за рубежом не бояться носить георгиевскую ленточку, несмотря на угрозы и запреты со стороны местных... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:53

2022-04-27T11:53

2022-04-27T11:54

общество

волонтеры победы

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков призвал россиян за рубежом не бояться носить георгиевскую ленточку, несмотря на угрозы и запреты со стороны местных властей."Мне хотелось бы призвать наших соотечественников, я понимаю все давление на них, понимаю агрессивность этого давления, понимаю угрозы, которые есть, даже с точки зрения безопасности угрозы. Но мне хотелось бы призвать их быть смелыми, потому что этот символ, который стоит того, чтобы его продемонстрировать", - подчеркнул он.Он добавил, что акции по раздаче георгиевской ленточки за рубежом будут проводиться как обычно, несмотря на то, что в некоторых странах возникают проблемы с логистикой и доставить туда новые ленточки затруднительно.Лидер ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пояснила, что георгиевскую ленту не стоит носить на сумках или в качества украшения прически, а также повязывать ее ниже пояса. Лучший способ - закрепить ее на груди, также можно сложить ее в форме буквы Z в знак поддержки российских военных.

https://ria.ru/20220427/lenta-1785699143.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, волонтеры победы, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии