https://ria.ru/20220427/vostok-1785655355.html

Трутнев оценил значение развития связей со странами АТР

Трутнев оценил значение развития связей со странами АТР - РИА Новости, 27.04.2022

Трутнев оценил значение развития связей со странами АТР

Открытие мостового перехода с КНР Нижнеленинское-Тунцзян в ЕАО является частью большой работы властей РФ по развитию восточного направления, которая позволит... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:16

2022-04-27T07:16

2022-04-27T07:16

юрий трутнев

экономика

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атр

в мире

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НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ (ЕАО), 27 апр - РИА Новости. Открытие мостового перехода с КНР Нижнеленинское-Тунцзян в ЕАО является частью большой работы властей РФ по развитию восточного направления, которая позволит создать основу для мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.В среду первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское-Тунцзян открылся в Еврейской автономной области (ЕАО).Он отметил, что работа по созданию транспортных объектов и развитию северного морского пути будет продолжена."Это необходимо, чтоб укреплять экономические, а значит и дружеские связи со всеми дружественными нам странами в АТР. Эта работа будет продолжаться", — сказал полпред.Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (доля в проектной компании - 56,25%), АО "РЖД" (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость составляла порядка 10 миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей: углублялось русло реки с российской стороны.

https://ria.ru/20220426/atr-1785491144.html

россия

китай

атр

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юрий трутнев, экономика, россия, китай, атр, в мире