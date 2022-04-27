Трутнев оценил значение развития связей со странами АТР
Трутнев: развитие РФ восточного направления позволит создать основу для мира в АТР
Юрий Трутнев. Архивное фото
НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ (ЕАО), 27 апр - РИА Новости. Открытие мостового перехода с КНР Нижнеленинское-Тунцзян в ЕАО является частью большой работы властей РФ по развитию восточного направления, которая позволит создать основу для мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Открытие мостового перехода - это не единичное событие, это часть большой работы, которую проводит правительство РФ, по развитию транспортных коридоров в Восточном направлении. РФ разворачивается на Восток. Давление, которое осуществляется недружественными странами, усиливает напряжённость международной обстановки. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами АТР позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе", — сказал Трутнев.
Он отметил, что работа по созданию транспортных объектов и развитию северного морского пути будет продолжена.
"Это необходимо, чтоб укреплять экономические, а значит и дружеские связи со всеми дружественными нам странами в АТР. Эта работа будет продолжаться", — сказал полпред.
Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (доля в проектной компании - 56,25%), АО "РЖД" (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость составляла порядка 10 миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей: углублялось русло реки с российской стороны.