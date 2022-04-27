08:15 27.04.2022 (обновлено: 08:57 27.04.2022)
ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа
Губернатор Гусев сообщил о сбитом недалеко от Воронежа разведывательном беспилотнике
Воронеж. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военные сбили беспилотный летательный аппарат в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает", — говорится в публикации.
О срабатывании системы ПВО минувшей ночью сообщал также губернатор Курской области Роман Старовойт.
Оба региона находятся на границе с Украиной, где продолжается военная спецоперация. После ее начала украинские националисты не раз устраивали диверсии. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по военному складу в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде.
Кроме того, неоднократно обстреливались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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