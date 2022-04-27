https://ria.ru/20220427/voronezh-1785658559.html

ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа

ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа - РИА Новости, 27.04.2022

ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа

Военные сбили беспилотный летательный аппарат в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:15

2022-04-27T08:15

2022-04-27T08:57

происшествия

обострение ситуации в днр и лнр

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/03/1488610391_0:432:2872:2048_1920x0_80_0_0_8aefdbb1dd1fbff3e24ff5591631263f.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военные сбили беспилотный летательный аппарат в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.О срабатывании системы ПВО минувшей ночью сообщал также губернатор Курской области Роман Старовойт.Оба региона находятся на границе с Украиной, где продолжается военная спецоперация. После ее начала украинские националисты не раз устраивали диверсии. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по военному складу в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде.Кроме того, неоднократно обстреливались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/obstrel-1785427684.html

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785363634.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)