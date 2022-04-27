Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/voronezh-1785658559.html
ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа
ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа - РИА Новости, 27.04.2022
ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа
Военные сбили беспилотный летательный аппарат в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T08:15
2022-04-27T08:57
происшествия
обострение ситуации в днр и лнр
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/03/1488610391_0:432:2872:2048_1920x0_80_0_0_8aefdbb1dd1fbff3e24ff5591631263f.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военные сбили беспилотный летательный аппарат в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.О срабатывании системы ПВО минувшей ночью сообщал также губернатор Курской области Роман Старовойт.Оба региона находятся на границе с Украиной, где продолжается военная спецоперация. После ее начала украинские националисты не раз устраивали диверсии. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по военному складу в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде.Кроме того, неоднократно обстреливались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/obstrel-1785427684.html
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785363634.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/03/1488610391_0:347:2268:2048_1920x0_80_0_0_d1e78c22f10214d20fc56469758943de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
08:15 27.04.2022 (обновлено: 08:57 27.04.2022)
 
ПВО уничтожила беспилотник недалеко от Воронежа

Губернатор Гусев сообщил о сбитом недалеко от Воронежа разведывательном беспилотнике

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военные сбили беспилотный летательный аппарат в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает", — говорится в публикации.
О срабатывании системы ПВО минувшей ночью сообщал также губернатор Курской области Роман Старовойт.
Оба региона находятся на границе с Украиной, где продолжается военная спецоперация. После ее начала украинские националисты не раз устраивали диверсии. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по военному складу в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде.
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 05:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина обстреляла приграничное село Головчино в Белгородской области
Кроме того, неоднократно обстреливались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.
В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Один из сбитых беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:37
Сбитыми в курском селе беспилотниками оказались "Байрактары"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала