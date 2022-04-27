https://ria.ru/20220427/vino-1785654748.html
В Москве рестораны взяли курс на замену импортных вин российскими
В Москве рестораны взяли курс на замену импортных вин российскими - РИА Новости, 27.04.2022
В Москве рестораны взяли курс на замену импортных вин российскими
Тенденция перехода с импортных вин на российские наблюдается в ресторанах Москвы, на этом фоне у отечественных производителей — при условии сохранения нынешних... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:02
2022-04-27T07:02
2022-04-27T07:09
общество
вино
москва
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Тенденция перехода с импортных вин на российские наблюдается в ресторанах Москвы, на этом фоне у отечественных производителей — при условии сохранения нынешних цен — есть все шансы оттеснить вина Нового света и Италии, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.Омбудсмен отметил, что у потребителя в Москве сегодня есть запрос на российское вино."И мы тут идем навстречу потребителю. Кроме того, понимаем, что через какое-то время логистические проблемы будут выбивать ту или иную позицию, а российские бренды должны быть стабильны", — добавил он.Так, сеть ресторанов "Мясо&Рыба" подписала договор с группой "Абрау-Дюрсо" о поставках вина."Взяли два вида игристого, уже поставили в рестораны и получили хорошие отзывы от гостей. Количество бутылок и видов игристого со временем будет расширяться. Это качественное шампанское, сделанное традиционным методом, не хуже европейских брендов и по аналогичной цене", — сказал Миронов.Владелец ресторана "Л.Е.С." Руслан Стекольщиков рассказал РИА Новости, что заведение также постепенно переходит на российское вино, а часть поставщиков алкоголя перешла на систему предоплаты."Мы расширили ассортимент этикеток, добавив в карту российские и крымские вина, которые не были представлены в ней до этого. Некоторые поставщики алкоголя убрали скидки или уменьшили ее сумму, чтобы не увеличивать цену продукции. Другие увеличили цену, но оставили скидку в том же размере, как и прежде", — сообщил он.В ресторане Tacobar в свою очередь рассказали, что их винная карта, которая в основном представлена винами Нового света, претерпела изменения, и цены увеличились на десять процентов. Но на российских производителей вина ресторан переходить не планирует."По той причине, что хорошее российское вино по цене стоит столько же, сколько импортное. У нас современный мексиканский ресторан, и это не в нашей концепции", — пояснили в ресторане.
https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html
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общество, вино, москва
07:02 27.04.2022 (обновлено: 07:09 27.04.2022)
В Москве рестораны взяли курс на замену импортных вин российскими
Омбудсмен Миронов: в Москве рестораны взяли курс на замену импортных вин российскими
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Тенденция перехода с импортных вин на российские наблюдается в ресторанах Москвы, на этом фоне у отечественных производителей — при условии сохранения нынешних цен — есть все шансы оттеснить вина Нового света и Италии, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
"Рестораны Москвы сейчас взяли тренд на замену импортных вин отечественными... Российское вино раньше плохо заходило в рестораны, потому что проигрывало в соотношении цена-качество европейскому. Сейчас из-за поднятых цен и проблем с логистикой (касательно зарубежных вин. — Прим. ред.) у российских виноделов есть очень серьезный шанс зайти на полки и закрепиться. Если российские виноделы не будут поднимать цены, то смогут отбить много позиций у Нового света и Италии", — сказал Миронов.
Омбудсмен отметил, что у потребителя в Москве
сегодня есть запрос на российское вино.
"И мы тут идем навстречу потребителю. Кроме того, понимаем, что через какое-то время логистические проблемы будут выбивать ту или иную позицию, а российские бренды должны быть стабильны", — добавил он.
Так, сеть ресторанов "Мясо&Рыба" подписала договор с группой "Абрау-Дюрсо
" о поставках вина.
"Взяли два вида игристого, уже поставили в рестораны и получили хорошие отзывы от гостей. Количество бутылок и видов игристого со временем будет расширяться. Это качественное шампанское, сделанное традиционным методом, не хуже европейских брендов и по аналогичной цене", — сказал Миронов.
Владелец ресторана "Л.Е.С." Руслан Стекольщиков рассказал РИА Новости, что заведение также постепенно переходит на российское вино, а часть поставщиков алкоголя перешла на систему предоплаты.
"Мы расширили ассортимент этикеток, добавив в карту российские и крымские вина, которые не были представлены в ней до этого. Некоторые поставщики алкоголя убрали скидки или уменьшили ее сумму, чтобы не увеличивать цену продукции. Другие увеличили цену, но оставили скидку в том же размере, как и прежде", — сообщил он.
В ресторане Tacobar в свою очередь рассказали, что их винная карта, которая в основном представлена винами Нового света, претерпела изменения, и цены увеличились на десять процентов. Но на российских производителей вина ресторан переходить не планирует.
"По той причине, что хорошее российское вино по цене стоит столько же, сколько импортное. У нас современный мексиканский ресторан, и это не в нашей концепции", — пояснили в ресторане.