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Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники

Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники - РИА Новости, 27.04.2022

Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники

Почти три четверти продаж туроператоров на майские праздники пришлись на две страны — Россию и Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:41

2022-04-27T11:41

2022-04-27T11:41

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Почти три четверти продаж туроператоров на майские праздники пришлись на две страны — Россию и Турцию, сообщает АТОР."Первое место в 2022 году поделили Россия и Турция примерно в равных долях — около 36—38 процентов каждая", — уточняют в ассоциации. Отмечается, что общий объем продаж туров на май вырос в среднем по рынку на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Следует особо подчеркнуть, что такой прирост обеспечен в значительной степени "эффектом низкой базы" по выездному туризму. Напомним, что в апреле 2021 года не продавались путевки по такому массовому направлению, как Турция, и уже только из-за этого турпоток на прошлые майские сразу просел на 70 процентов. Не было и чартеров в Египет, они открылись только в августе", — поясняют в АТОР.По данным экспертов, большая часть продаж по России были сделаны по акции с кешбэком. В лидерах бронирования — курорты Краснодарского края с безусловным первенством Сочи. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург. Среди зарубежных стран в топе, помимо Турции, находятся Объединенные Арабские Эмираты, Абхазия и Египет.

https://ria.ru/20220426/krym-1785471510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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