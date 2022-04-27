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Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220427/tury-1785692030.html
Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники
Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники - РИА Новости, 27.04.2022
Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники
Почти три четверти продаж туроператоров на майские праздники пришлись на две страны — Россию и Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:41
2022-04-27T11:41
туризм
новости - туризм
россия
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
праздники
отдых
туризм
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Почти три четверти продаж туроператоров на майские праздники пришлись на две страны — Россию и Турцию, сообщает АТОР."Первое место в 2022 году поделили Россия и Турция примерно в равных долях — около 36—38 процентов каждая", — уточняют в ассоциации. Отмечается, что общий объем продаж туров на май вырос в среднем по рынку на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Следует особо подчеркнуть, что такой прирост обеспечен в значительной степени "эффектом низкой базы" по выездному туризму. Напомним, что в апреле 2021 года не продавались путевки по такому массовому направлению, как Турция, и уже только из-за этого турпоток на прошлые майские сразу просел на 70 процентов. Не было и чартеров в Египет, они открылись только в августе", — поясняют в АТОР.По данным экспертов, большая часть продаж по России были сделаны по акции с кешбэком. В лидерах бронирования — курорты Краснодарского края с безусловным первенством Сочи. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург. Среди зарубежных стран в топе, помимо Турции, находятся Объединенные Арабские Эмираты, Абхазия и Египет.
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новости - туризм, россия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), праздники, отдых, туризм, турпоток, туристы, краснодарский край, сочи, санкт-петербург, оаэ, абхазия, египет, кешбэк, куда можно лететь
11:41 27.04.2022
 
Россия и Турция лидируют по объемам продаж туров на майские праздники

Почти три четверти продаж на майские праздники пришлись на Россию и Турцию, сообщает АТОР

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Pixabay / oleg_mit
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Почти три четверти продаж туроператоров на майские праздники пришлись на две страны — Россию и Турцию, сообщает АТОР.
"Первое место в 2022 году поделили Россия и Турция примерно в равных долях — около 36—38 процентов каждая", — уточняют в ассоциации. Отмечается, что общий объем продаж туров на май вырос в среднем по рынку на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Следует особо подчеркнуть, что такой прирост обеспечен в значительной степени "эффектом низкой базы" по выездному туризму. Напомним, что в апреле 2021 года не продавались путевки по такому массовому направлению, как Турция, и уже только из-за этого турпоток на прошлые майские сразу просел на 70 процентов. Не было и чартеров в Египет, они открылись только в августе", — поясняют в АТОР.
По данным экспертов, большая часть продаж по России были сделаны по акции с кешбэком. В лидерах бронирования — курорты Краснодарского края с безусловным первенством Сочи. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург.
Среди зарубежных стран в топе, помимо Турции, находятся Объединенные Арабские Эмираты, Абхазия и Египет.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)праздникиОтдыхТуризмтурпотоктуристыКраснодарский крайСочиСанкт-ПетербургОАЭАбхазияЕгипетКешбэккуда можно лететь
 
 
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