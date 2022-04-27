https://ria.ru/20220427/timchenko-1785808353.html
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии
Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что в стране конфискованы активы предпринимателя Геннадия Тимченко, в том числе в компании,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:00
2022-04-27T18:00
2022-04-27T18:05
финляндия
россия
в мире
геннадий тимченко
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что в стране конфискованы активы предпринимателя Геннадия Тимченко, в том числе в компании, владеющей крупнейшей крытой ареной Финляндии.Тимченко в 2012 году в интервью изданию Forbes говорил, что у него есть гражданство России и Финляндии. Сохраняет ли предприниматель финское гражданство сейчас, неизвестно."Конфискация произошла через три дня после того, как в начале марта бизнесмен был внесен в санкционный список Евросоюза. Ему принадлежит около 22,5% многофункциональной площадки в Хельсинки (бывшая Hartwall-areena)", - говорится в сообщении.Доля Тимченко в холдинге оценивается в почти 10 миллионов евро. Он был акционером арены с 2013 года.Управление по взысканию долгов Финляндии также отказалось проводить или принимать какие-либо платежи для люксембургской фирмы Тимченко White Anchor Holding, которая занимала деньги компании-владельцу площадки Helsinki Halli Oy.
https://ria.ru/20220426/kanada-1785642940.html
https://ria.ru/20220427/bank-1785673059.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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финляндия, россия, в мире, геннадий тимченко
18:00 27.04.2022 (обновлено: 18:05 27.04.2022)
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии
YLE сообщила о конфискации активов предпринимателя Тимченко в Финляндии