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СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии - РИА Новости, 27.04.2022
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СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии
Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что в стране конфискованы активы предпринимателя Геннадия Тимченко, в том числе в компании,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:00
2022-04-27T18:05
финляндия
россия
в мире
геннадий тимченко
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что в стране конфискованы активы предпринимателя Геннадия Тимченко, в том числе в компании, владеющей крупнейшей крытой ареной Финляндии.Тимченко в 2012 году в интервью изданию Forbes говорил, что у него есть гражданство России и Финляндии. Сохраняет ли предприниматель финское гражданство сейчас, неизвестно."Конфискация произошла через три дня после того, как в начале марта бизнесмен был внесен в санкционный список Евросоюза. Ему принадлежит около 22,5% многофункциональной площадки в Хельсинки (бывшая Hartwall-areena)", - говорится в сообщении.Доля Тимченко в холдинге оценивается в почти 10 миллионов евро. Он был акционером арены с 2013 года.Управление по взысканию долгов Финляндии также отказалось проводить или принимать какие-либо платежи для люксембургской фирмы Тимченко White Anchor Holding, которая занимала деньги компании-владельцу площадки Helsinki Halli Oy.
https://ria.ru/20220426/kanada-1785642940.html
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финляндия, россия, в мире, геннадий тимченко
18:00 27.04.2022 (обновлено: 18:05 27.04.2022)
 
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии

YLE сообщила о конфискации активов предпринимателя Тимченко в Финляндии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГеннадий Тимченко
Геннадий Тимченко - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Геннадий Тимченко. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что в стране конфискованы активы предпринимателя Геннадия Тимченко, в том числе в компании, владеющей крупнейшей крытой ареной Финляндии.
Тимченко в 2012 году в интервью изданию Forbes говорил, что у него есть гражданство России и Финляндии. Сохраняет ли предприниматель финское гражданство сейчас, неизвестно.
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"Конфискация произошла через три дня после того, как в начале марта бизнесмен был внесен в санкционный список Евросоюза. Ему принадлежит около 22,5% многофункциональной площадки в Хельсинки (бывшая Hartwall-areena)", - говорится в сообщении.
Доля Тимченко в холдинге оценивается в почти 10 миллионов евро. Он был акционером арены с 2013 года.
Управление по взысканию долгов Финляндии также отказалось проводить или принимать какие-либо платежи для люксембургской фирмы Тимченко White Anchor Holding, которая занимала деньги компании-владельцу площадки Helsinki Halli Oy.
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ФинляндияРоссияВ миреГеннадий Тимченко
 
 
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