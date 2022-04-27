https://ria.ru/20220427/timchenko-1785808353.html

СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии

СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии - РИА Новости, 27.04.2022

СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии

Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что в стране конфискованы активы предпринимателя Геннадия Тимченко, в том числе в компании,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:00

2022-04-27T18:00

2022-04-27T18:05

финляндия

россия

в мире

геннадий тимченко

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что в стране конфискованы активы предпринимателя Геннадия Тимченко, в том числе в компании, владеющей крупнейшей крытой ареной Финляндии.Тимченко в 2012 году в интервью изданию Forbes говорил, что у него есть гражданство России и Финляндии. Сохраняет ли предприниматель финское гражданство сейчас, неизвестно."Конфискация произошла через три дня после того, как в начале марта бизнесмен был внесен в санкционный список Евросоюза. Ему принадлежит около 22,5% многофункциональной площадки в Хельсинки (бывшая Hartwall-areena)", - говорится в сообщении.Доля Тимченко в холдинге оценивается в почти 10 миллионов евро. Он был акционером арены с 2013 года.Управление по взысканию долгов Финляндии также отказалось проводить или принимать какие-либо платежи для люксембургской фирмы Тимченко White Anchor Holding, которая занимала деньги компании-владельцу площадки Helsinki Halli Oy.

https://ria.ru/20220426/kanada-1785642940.html

https://ria.ru/20220427/bank-1785673059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, россия, в мире, геннадий тимченко