https://ria.ru/20220427/telegram-1785844619.html

Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в начале 2022 года

Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в начале 2022 года - РИА Новости, 27.04.2022

Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в начале 2022 года

Мессенджер Telegram вошёл в топ-5 самых скачиваемых приложений в App Store и Google Play в первом квартале 2022 года, свидетельствуют данные аналитической... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T23:39

2022-04-27T23:39

2022-04-27T23:43

общество

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram вошёл в топ-5 самых скачиваемых приложений в App Store и Google Play в первом квартале 2022 года, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.Согласно исследованию, первое место занимает TikTok, второе и третье – Instagram* и Facebook *(запрещены за террористическую деятельность), четвёртое - WhatsApp, а пятое - Telegram."В 2022 году Telegram снова вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире (как и в 2021 году). Из этих топ-5 самых популярных приложений Telegram - единственное, которое не тратит миллиарды на маркетинг для покупки загрузок", - написал создатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, технологии, павел дуров