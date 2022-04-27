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Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в начале 2022 года - РИА Новости, 27.04.2022
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Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в начале 2022 года
Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в начале 2022 года - РИА Новости, 27.04.2022
Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в начале 2022 года
Мессенджер Telegram вошёл в топ-5 самых скачиваемых приложений в App Store и Google Play в первом квартале 2022 года, свидетельствуют данные аналитической... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:39
2022-04-27T23:43
общество
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram вошёл в топ-5 самых скачиваемых приложений в App Store и Google Play в первом квартале 2022 года, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.Согласно исследованию, первое место занимает TikTok, второе и третье – Instagram* и Facebook *(запрещены за террористическую деятельность), четвёртое - WhatsApp, а пятое - Telegram."В 2022 году Telegram снова вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире (как и в 2021 году). Из этих топ-5 самых популярных приложений Telegram - единственное, которое не тратит миллиарды на маркетинг для покупки загрузок", - написал создатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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общество, технологии, павел дуров
23:39 27.04.2022 (обновлено: 23:43 27.04.2022)
 
Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в начале 2022 года

Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в мире в начале 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram вошёл в топ-5 самых скачиваемых приложений в App Store и Google Play в первом квартале 2022 года, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.
Согласно исследованию, первое место занимает TikTok, второе и третье – Instagram* и Facebook *(запрещены за террористическую деятельность), четвёртое - WhatsApp, а пятое - Telegram.
"В 2022 году Telegram снова вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире (как и в 2021 году). Из этих топ-5 самых популярных приложений Telegram - единственное, которое не тратит миллиарды на маркетинг для покупки загрузок", - написал создатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ОбществоТехнологииПавел Дуров
 
 
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