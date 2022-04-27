https://ria.ru/20220427/sotsset-1785750736.html
Сенаторы предложили обязать пользователей соцсетей проходить идентификацию
Сенаторы предложили обязать пользователей соцсетей проходить идентификацию - РИА Новости, 27.04.2022
Сенаторы предложили обязать пользователей соцсетей проходить идентификацию
В Совете Федерации предложили правительству обязать работающие в России соцсети и сервисы электронной почты ввести идентификацию пользователей по номеру... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:42
2022-04-27T14:42
2022-04-27T18:48
совет федерации рф
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Совете Федерации предложили правительству обязать работающие в России соцсети и сервисы электронной почты ввести идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона, сообщила РИА Новости сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Ирина Рукавишникова. По ее словам, такая мера поможет решить проблему с "граничащей с безнаказанностью анонимностью" в интернете."По итогам обсуждения на нашей площадке (совета по развитию цифровой экономки и конституционного комитета СФ) мы рекомендовали правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты РФ, предусматривающие введение обязанности для владельцев социальных сетей и электронной почты, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, ввести идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона", - сказала Рукавишникова.По словам сенатора, в России, к сожалению, между словами "анонимность", "безнаказанность" и "безответственность" можно ставить знак равенства."Механизмы борьбы с фейковой информацией, размещаемой в средствах массовой информации, в интернете, в Telegram-каналах, в других интернет-источниках, сегодня очень актуальны. Федеральным собранием и правительством уделяется повышенное внимание разработке законодательных механизмов противодействия фейкам", - напомнила она.Рукавишникова подчеркнула, что, возможно, необходимо будет разработать и дополнительные механизмы решения этой проблемы. "В любом случае, если верифицированный аккаунт получит определенную отметку, то к нему можно будет относиться как к достоверному источнику информации. И, естественно, очень важно, при любых вариантах устранения анонимности в интернете не забывать о неукоснительном соблюдении всех требований законодательства о персональных данных", - заявила сенатор.
https://ria.ru/20220204/internet-1770973618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, общество, технологии, россия
14:42 27.04.2022 (обновлено: 18:48 27.04.2022)
Сенаторы предложили обязать пользователей соцсетей проходить идентификацию
В СФ предложили обязать пользователей соцсетей проходить идентификацию по номеру телефона
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Совете Федерации предложили правительству обязать работающие в России соцсети и сервисы электронной почты ввести идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона, сообщила РИА Новости сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Ирина Рукавишникова. По ее словам, такая мера поможет решить проблему с "граничащей с безнаказанностью анонимностью" в интернете.
"По итогам обсуждения на нашей площадке (совета по развитию цифровой экономки и конституционного комитета СФ) мы рекомендовали правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты РФ
, предусматривающие введение обязанности для владельцев социальных сетей и электронной почты, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, ввести идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона", - сказала Рукавишникова.
По словам сенатора, в России, к сожалению, между словами "анонимность", "безнаказанность" и "безответственность" можно ставить знак равенства.
"Механизмы борьбы с фейковой информацией, размещаемой в средствах массовой информации, в интернете, в Telegram-каналах, в других интернет-источниках, сегодня очень актуальны. Федеральным собранием и правительством уделяется повышенное внимание разработке законодательных механизмов противодействия фейкам", - напомнила она.
Рукавишникова подчеркнула, что, возможно, необходимо будет разработать и дополнительные механизмы решения этой проблемы. "В любом случае, если верифицированный аккаунт получит определенную отметку, то к нему можно будет относиться как к достоверному источнику информации. И, естественно, очень важно, при любых вариантах устранения анонимности в интернете не забывать о неукоснительном соблюдении всех требований законодательства о персональных данных", - заявила сенатор.