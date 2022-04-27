https://ria.ru/20220427/smartfon-1785644164.html
В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон
В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон - РИА Новости, 27.04.2022
В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон
На что нужно обратить внимание при выборе подержанного смартфона и где лучше покупать такую технику, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T02:15
2022-04-27T02:15
2022-04-27T02:15
технологии
россия
сергей кузьменко
роскачество
смартфоны
покупка
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На что нужно обратить внимание при выборе подержанного смартфона и где лучше покупать такую технику, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Вторичный рынок гаджетов стал более привлекательным для россиян, чем раньше, из-за сообщений о сложностях с поставками в страну новой техники, вызванных санкциями, а также из-за роста цен. Приобрести подержанный смартфон можно как в магазине, так и с рук, оба варианта имеют свои плюсы и минусы, отметил Кузьменко.В магазине стоимость бывшего в употреблении смартфона может оказаться достаточно высокой, зато покупателю предоставят гарантию, продолжил эксперт."На б/у смартфоны, которые перепродаются, продавец распространяет гарантию — в среднем от полугода до года. В случае выявления неисправностей покупатель может обратиться к продавцу. При этом пользователь максимально защищен, но минус в том, что цена будет выше, чем при покупке с рук. Причем может быть и на пять тысяч выше, и на десять, и вплоть до той разницы, что б/у смартфон не сильно в цене будет отличаться от нового", — сказал Кузьменко.Значительно дешевле можно купить смартфон с рук, выбрав подходящий вариант на какой-нибудь онлайн-площадке с частными объявлениями.Не стоит покупать слишком старый телефон, система безопасности и ОС которого давно не обновлялись, считает он. По словам Кузьменко, без регулярных обновлений в устройстве со временем накапливаются уязвимости, и этим могут воспользоваться мошенники.Эксперт назвал характеристики и признаки, на которые следует обращать внимание при выборе подержанного смартфона."Первое, что нужно проверить, — IMEI-номер (уникальный идентификационный номер. — Прим. ред.) на сайте производителя. Посмотрите, тот ли цвет, та ли модель устройства. Это поможет на первом этапе понять, не был ли телефон украден и пересобран. Перед покупкой важно максимально проверить все компоненты: внешние сколы, царапины, емкость батареи, состояние экрана, камеру, разъем для зарядки. Проверьте также связь, наличие сигнала. Если вас все устроит, то можно покупать", — заключил Кузьменко.
https://ria.ru/20220426/polomka-1785421005.html
https://ria.ru/20220416/smartfony-1783843390.html
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технологии, россия, сергей кузьменко, роскачество, смартфоны, покупка
В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон
Специалист Роскачества Кузьменко: подержанный смартфон в магазине продается с гарантией
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
На что нужно обратить внимание при выборе подержанного смартфона и где лучше покупать такую технику, рассказал в интервью радио Sputnik
старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Вторичный рынок гаджетов стал более привлекательным для россиян, чем раньше, из-за сообщений о сложностях с поставками в страну новой техники, вызванных санкциями, а также из-за роста цен. Приобрести подержанный смартфон можно как в магазине, так и с рук, оба варианта имеют свои плюсы и минусы, отметил Кузьменко.
"У крупных офисов продаж была и есть программа trade-in (прием старого устройства в счет покупки нового. — Прим. ред.). Некоторые смартфоны, которые выкупаются у пользователей, могут в дальнейшем перепродаваться, а совсем старые устройства идут в утиль и на переработку", — пояснил он.
В магазине стоимость бывшего в употреблении смартфона
может оказаться достаточно высокой, зато покупателю предоставят гарантию, продолжил эксперт.
"На б/у смартфоны, которые перепродаются, продавец распространяет гарантию — в среднем от полугода до года. В случае выявления неисправностей покупатель может обратиться к продавцу. При этом пользователь максимально защищен, но минус в том, что цена будет выше, чем при покупке с рук. Причем может быть и на пять тысяч выше, и на десять, и вплоть до той разницы, что б/у смартфон не сильно в цене будет отличаться от нового", — сказал Кузьменко.
Значительно дешевле можно купить смартфон с рук, выбрав подходящий вариант на какой-нибудь онлайн-площадке с частными объявлениями.
"Но имейте в виду, что после вы уже не сможете предъявить продавцу никаких претензий", — предупредил эксперт.
Не стоит покупать слишком старый телефон, система безопасности и ОС которого давно не обновлялись, считает он. По словам Кузьменко, без регулярных обновлений в устройстве со временем накапливаются уязвимости, и этим могут воспользоваться мошенники.
Эксперт назвал характеристики и признаки, на которые следует обращать внимание при выборе подержанного смартфона.
"Первое, что нужно проверить, — IMEI-номер (уникальный идентификационный номер. — Прим. ред.) на сайте производителя. Посмотрите, тот ли цвет, та ли модель устройства. Это поможет на первом этапе понять, не был ли телефон украден и пересобран. Перед покупкой важно максимально проверить все компоненты: внешние сколы, царапины, емкость батареи, состояние экрана, камеру, разъем для зарядки. Проверьте также связь, наличие сигнала. Если вас все устроит, то можно покупать", — заключил Кузьменко.