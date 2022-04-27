https://ria.ru/20220427/smartfon-1785644164.html

В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон

В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон - РИА Новости, 27.04.2022

В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон

На что нужно обратить внимание при выборе подержанного смартфона и где лучше покупать такую технику, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T02:15

2022-04-27T02:15

2022-04-27T02:15

технологии

россия

сергей кузьменко

роскачество

смартфоны

покупка

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На что нужно обратить внимание при выборе подержанного смартфона и где лучше покупать такую технику, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Вторичный рынок гаджетов стал более привлекательным для россиян, чем раньше, из-за сообщений о сложностях с поставками в страну новой техники, вызванных санкциями, а также из-за роста цен. Приобрести подержанный смартфон можно как в магазине, так и с рук, оба варианта имеют свои плюсы и минусы, отметил Кузьменко.В магазине стоимость бывшего в употреблении смартфона может оказаться достаточно высокой, зато покупателю предоставят гарантию, продолжил эксперт."На б/у смартфоны, которые перепродаются, продавец распространяет гарантию — в среднем от полугода до года. В случае выявления неисправностей покупатель может обратиться к продавцу. При этом пользователь максимально защищен, но минус в том, что цена будет выше, чем при покупке с рук. Причем может быть и на пять тысяч выше, и на десять, и вплоть до той разницы, что б/у смартфон не сильно в цене будет отличаться от нового", — сказал Кузьменко.Значительно дешевле можно купить смартфон с рук, выбрав подходящий вариант на какой-нибудь онлайн-площадке с частными объявлениями.Не стоит покупать слишком старый телефон, система безопасности и ОС которого давно не обновлялись, считает он. По словам Кузьменко, без регулярных обновлений в устройстве со временем накапливаются уязвимости, и этим могут воспользоваться мошенники.Эксперт назвал характеристики и признаки, на которые следует обращать внимание при выборе подержанного смартфона."Первое, что нужно проверить, — IMEI-номер (уникальный идентификационный номер. — Прим. ред.) на сайте производителя. Посмотрите, тот ли цвет, та ли модель устройства. Это поможет на первом этапе понять, не был ли телефон украден и пересобран. Перед покупкой важно максимально проверить все компоненты: внешние сколы, царапины, емкость батареи, состояние экрана, камеру, разъем для зарядки. Проверьте также связь, наличие сигнала. Если вас все устроит, то можно покупать", — заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20220426/polomka-1785421005.html

https://ria.ru/20220416/smartfony-1783843390.html

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технологии, россия, сергей кузьменко, роскачество, смартфоны, покупка