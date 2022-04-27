https://ria.ru/20220427/sledovateli-1785685442.html

Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области

Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области - РИА Новости, 27.04.2022

Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области

Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства противоправных действий украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:51

2022-04-27T10:51

2022-04-27T10:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

курская область

воронежская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

александр гусев (государственный служащий)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства противоправных действий украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила беспилотник в небе "рядом с Воронежем". В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ночью российскими средствами ПВО недалеко от Курска был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет."Председатель СК России поручил задокументировать факты противоправных действий Вооруженных сил Украины на территории Курской и Воронежской областей. Следователи выехали на места происшествий для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785675892.html

россия

курская область

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, воронежская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, александр гусев (государственный служащий)