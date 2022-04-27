https://ria.ru/20220427/sledovateli-1785685442.html
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области - РИА Новости, 27.04.2022
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства противоправных действий украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:51
2022-04-27T10:51
2022-04-27T10:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
воронежская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства противоправных действий украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила беспилотник в небе "рядом с Воронежем". В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ночью российскими средствами ПВО недалеко от Курска был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет."Председатель СК России поручил задокументировать факты противоправных действий Вооруженных сил Украины на территории Курской и Воронежской областей. Следователи выехали на места происшествий для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785675892.html
россия
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, воронежская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, александр гусев (государственный служащий)
10:51 27.04.2022 (обновлено: 10:52 27.04.2022)
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области для изучения фактов преступлений ВСУ