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Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области - РИА Новости, 27.04.2022
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Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области - РИА Новости, 27.04.2022
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства противоправных действий украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:51
2022-04-27T10:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
воронежская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства противоправных действий украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила беспилотник в небе "рядом с Воронежем". В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ночью российскими средствами ПВО недалеко от Курска был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет."Председатель СК России поручил задокументировать факты противоправных действий Вооруженных сил Украины на территории Курской и Воронежской областей. Следователи выехали на места происшествий для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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россия
курская область
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, воронежская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, александр гусев (государственный служащий)
10:51 27.04.2022 (обновлено: 10:52 27.04.2022)
 
Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области

Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области для изучения фактов преступлений ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства противоправных действий украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила беспилотник в небе "рядом с Воронежем". В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ночью российскими средствами ПВО недалеко от Курска был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет.
"Председатель СК России поручил задокументировать факты противоправных действий Вооруженных сил Украины на территории Курской и Воронежской областей. Следователи выехали на места происшествий для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКурская областьВоронежская областьРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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