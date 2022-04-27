https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785653823.html

Глава Бурятии заявил, что не боится оказаться в санкционных списках

Глава Бурятии заявил, что не боится оказаться в санкционных списках - РИА Новости, 27.04.2022

Глава Бурятии заявил, что не боится оказаться в санкционных списках

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не боится санкций и считает их введение наградой за службу Родине. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T06:10

2022-04-27T06:10

2022-04-27T10:17

россия

республика бурятия

алексей цыденов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148792/91/1487929183_0:91:2918:1732_1920x0_80_0_0_3849295b2c672125e779f6c4909af57f.jpg

УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не боится санкций и считает их введение наградой за службу Родине."Я жду", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, не боится ли он оказаться в постоянно расширяющихся санкционных списках.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777147504.html

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика бурятия, алексей цыденов, общество