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Глава Бурятии заявил, что не боится оказаться в санкционных списках - РИА Новости, 27.04.2022
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Глава Бурятии заявил, что не боится оказаться в санкционных списках
Глава Бурятии заявил, что не боится оказаться в санкционных списках - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Бурятии заявил, что не боится оказаться в санкционных списках
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не боится санкций и считает их введение наградой за службу Родине. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T06:10
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россия
республика бурятия
алексей цыденов
общество
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не боится санкций и считает их введение наградой за службу Родине."Я жду", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, не боится ли он оказаться в постоянно расширяющихся санкционных списках.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова &gt;&gt;
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россия, республика бурятия, алексей цыденов, общество
06:10 27.04.2022 (обновлено: 10:17 27.04.2022)
 
Глава Бурятии заявил, что не боится оказаться в санкционных списках

Глава Бурятии Цыденов считает попадание в санкционный список наградой за службу России

© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Марк Агнор
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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не боится санкций и считает их введение наградой за службу Родине.
"Я жду", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, не боится ли он оказаться в постоянно расширяющихся санкционных списках.
"Тут же попал под санкции - считай, тебя наградили за службу Родине. Так что точно не боюсь", — пояснил глава Бурятии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 14:03
Кадыров высмеял санкции Японии против себя
Полный текст интервью главы Бурятии Алексея Цыденова >>
 
РоссияРеспублика БурятияАлексей ЦыденовОбщество
 
 
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